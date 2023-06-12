شكرا لقرائتكم خبر عن حصول الباحثة ريم مختار على ماجستير الإعلام بتقدير امتياز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت الزميلة ريم مختار الصحفية بالبوابة القبطية في جريدة البوابة نيوز، على درجة الماجستير في الصحافة والإعلام، من قسم الإعلام بمعهد البحوث والدراسات العربية؛ التابع لجامعة الدول العربية، بتقدير امتياز عن رسالتها: «الاستراتيجيات الاتصالية لإدارة الأزمات بالمؤسسات الدينية، «دراسة حالة الكنيسة الأرثوذكسية».

وتشكلت لجنة مناقشة رسالة الماجستير من كل من الأستاذ الدكتور سامي طايع أستاذ العلاقات العامة بكلية الإعلام جامعة القاهرة؛ رئيسًا ومناقشاً، واللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج الخبير الاستراتيجي ومدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق، مناقشًا، وبإشراف أستاذ دكتور ريم أحمد عادل أستاذ العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

وأجازت لجنة الحكم والمناقشة الرسالة بدرجة امتياز، مشيدين بالمستوى العلمي الرفيع للرسالة، وقدرة الباحثة على استعمال أدوات البحث العلمي؛ في ترجمة المشكلة التي تضمنها الرسالة وسبل حلها.

مشكلة الدراسة

تحدد مشكلة الرسالة في درساة صيغة اتصالات الأزمة المستخدمة في الرسائل الاتصالية للمؤسسات الدينية المصرية في إدارة الأزمات؟

الإطار النظري للدراسة

اعتمدت الباحثة ريم مختار على نموذج مراحل إدارة الأزمات ، والذي يتكون من عدة مراحل:

1- مرحلة التخطيط والوقاية

2- مرحلة أثناء الأزمة

3- مرحلة بعد الأزمة

مجتمع الدراسة

•- يتمثل مجتمع الدراسة في الجمهور المصري بكل فئاته من الذكور والإناث المسيحيين في المستويات العمرية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية المتنوعة.

-أعضاء لجنة ادارة الأزمات بالكنيسة الأرثوزوكسية.

-الكوادر الاعلامية المتعلقة بالأزمات التي شهدتها الكنيسة خلال الفترات الاخيرة.

•عينة الدراسة الميدانية

•عينة عمدية قوامها (400) مفردة من الجمهور المصري المسيحي من الذكور والإناث في المستويات العمرية المتنوعة

•إجراء مقابلات متعمقة علي عينة قوامها (9) من مسؤولي الاتصال تحت اي مسمي وظيفي متعلق بإدارة الأزمات بالكنيسة الأرثوزوكسية.