شكرا لقرائتكم خبر عن 5 توصيات للمزارعين من مركز المناخ للتعامل مع التقلبات الجوية غدًا والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نتعرف على اهم التوصيات الزراعية التى وضعها مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى:
1- اجراء رية هامة جداً اليوم صباحاً وينصح باضافة الفولفيك مع الري "خاصة الري بالتنقيط لاشجار الفاكهة والخضر ".
2- تقريب فترات الري والبعد عن الري في فترة الظهيرة واضافة الفولفيك ونترات الماغنسيوم كاضافات رئيسية مع مياة الري..
3- الاستعداد للتقليل من أضرار لسعات الشمس على ثمار المانجو بالتحديد بالرش بسليكات البوتاسيوم والالمونيوم أو الجير المخفف .
4- التوقف عن اجراء اى رشات تماماً اليوم فى المناطق المذكورة والمعرضة لهذه الحالة من التقلبات.
5- التشديد على اربطة الصوب الزراعية وتثبيت الواح الطاقة الشمسية فى مناطق الظهير الصحراوي الغربية .
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