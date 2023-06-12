شكرا لقرائتكم خبر عن 5 توصيات للمزارعين من مركز المناخ للتعامل مع التقلبات الجوية غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعرض البلاد غدًا لحالة سريعة ومؤقتة من الاضطرابات الجوية نتيجة منخفض جوي سطحي بقيم ضغطيه منخفضة يعمل على دفع كتله هوائية صحراوية تؤدي إلى ارتفاع فى درجات الحرارة علي أغلب الأنحاء خاصة على مناطق وسط وجنوب الصعيد، مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا تتركز على الساحل الشمالي الغربي وشمال الدلتا وقد تتوغل داخل الدلتا وحتى القاهرة ومدن القناة وسيناء.

وفى التقرير التالى نتعرف على اهم التوصيات الزراعية التى وضعها مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى:

1- اجراء رية هامة جداً اليوم صباحاً وينصح باضافة الفولفيك مع الري "خاصة الري بالتنقيط لاشجار الفاكهة والخضر ".

2- تقريب فترات الري والبعد عن الري في فترة الظهيرة واضافة الفولفيك ونترات الماغنسيوم كاضافات رئيسية مع مياة الري..

3- الاستعداد للتقليل من أضرار لسعات الشمس على ثمار المانجو بالتحديد بالرش بسليكات البوتاسيوم والالمونيوم أو الجير المخفف .

4- التوقف عن اجراء اى رشات تماماً اليوم فى المناطق المذكورة والمعرضة لهذه الحالة من التقلبات.

5- التشديد على اربطة الصوب الزراعية وتثبيت الواح الطاقة الشمسية فى مناطق الظهير الصحراوي الغربية .