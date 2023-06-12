شكرا لقرائتكم خبر عن 9 معلومات عن أهمية نادى العلوم لدراسة علم الحفريات فى قبة الحسنة قبل الافتتاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد قليل تشهد محمية قبة الحسنة بمحافظة الجيزة فعاليات زيارة وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد لافتتاح نادى العلوم الموجود داخل المحمية، حيث تعد المحمية مصدر الإلهام فى كل تفصيلة تخصها، حيث تملئ أراضيها بالكنوز الطبيعية، والتكوينات الجيولوجية الفريدة والمتنوعة، ضمن 30 محمية طبيعية فى كل محافظات مصر من القاهرة لأسوان.

ونرصد خلال هذا التقرير أبرز المعلومات عن محمية قبة الحسنة بمحافظة الجيزة التى تعتبر مصدر الدراسات الجيولوجية والحياة القديمة.

1- محمية قبة الحسنة بمحافظة الجيزة تقع بالقرب من محافظة القاهرة وعلى بعد 23كم من القاهرة، وبالتحديد على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى فى حدود محافظة الجيزة و تبعد عن منطقة الأهرامات بحوالي 8 كم، حيث توجد محمية قبة الحسنة، وتتجاوز مساحتها 1 كيلو متر مربع.

2-محمية قبة الحسنة بمحافظة الجيزة تعد أحد المتاحف الجيولوجية المفتوحة التى تعود إلى 40 مليون سنة، والتى تعد مصدرا مهما لدراسة الحفريات وعلم الحياة القديمة، كما أنها نموذج حى لأثار اللتغيرات المناخية، و تم إعلانها كمحمية طبيعية خلال عام 1989.

3- تعتبر محمية قبة الحسنة تعتبر متحفاً ومعهداً علمياً متخصصا، يمكنه ان يساعد فى دراسة علوم الأرض، وكذلك التراكيب الجيولوجية المختلفة من طيات وفوالق.

4- يوجد فى محمية قبة الحسنة بمحافظة الجيزة تجمع حفرى فى شكل ستعمرات كاملة الحفظ، وهو كفيل أن يجعل من المحمية منطقة مثالية لدراسة علم الحفريات، أو علم الحياة القديمة.

5-محمية قبة الحسنة نموذج حى على التغيرات المناخية، ويحدد ملامح البيئة القديمة ومدى التغير المناخى، الذى حدث لهذه المنطقة خلال العصر الطباشيرى العلوى، وهو ما ظهر جليا فى هذه البقعة على أرض مصر جعلته تتميز به هذه القبة.

6- تعتبر محمية قبة الحسنة، بكثافة عدد مستعمرات الحفريات المرجانيات التى تتميز بها المنطقة، وهى من أفضل الحفريات التى تدل على البيئة القديمة، وتعد هذه الحفريات البحرية تمثل السجل الكامل للتاريخ القديم.

7-لمنطقة قبة الحسنة تاريخ مميز، حيث إنها تعد المنطقة الوحيدة قرب القاهرة التي لديها سطح مكشوف شاهد على العصر الطباشيري الأعلى الذى يرجع إلي حوالى 100 مليون سنة.

8-المحمية أيضا بها من التكوينات الجيولوجية والصخور تعود إلى العصر الحجري الذي تكون منذ حوالى 60 مليون سنة، وبين تكونياتها أيضا صخور تعود إلى العصر الصخري منذ 40 مليون سنة تقريبا .

9-بخلاف التكوين الجيولوجي المميز لمحمية قبة الحسنة فى محافظة الجيزة، نجدها بها العديد من النباتات النادرة مثل نبات "سلولاباكوا" أحد النباتات الشجيرية القزمية، الذى لا يتعدى ارتفاعه 30 سم .