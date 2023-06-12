شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: توريد 5 آلاف رأس بقرى حية من السودان قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن توفير كميات كبيرة من اللحوم المجمدة والطازجة وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، وأنه يوجد ما يقرب من 2600 رأس ماشية بقرى حية فضلاً عن أن هناك 5000 رأس بقرى حية تم حجرها وحجزها بدولة السودان، تمهيدا لشحنها إلى مصر وتيسير إجراءات الشحن بشكل طبيعي الآن، كما ان هناك تعاقدات أخرى من مصادر متنوعة سواء فيما يتعلق باللحوم المجمدة أو رؤوس المواشي الحية.

وطرحت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية وطرحها بأسعار مخفضة تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

على جانب أخر تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تضمن كافة السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات شهر يونيو الجاري، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كافة السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وبقالين التموين وفروع مشروع جمعيتى، كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة وأيضا الدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.