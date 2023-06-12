شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى يجرى جولة تفقدية لأحد المصانع ويحيل مسئولا للتحقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بجولة تفقدية مفاجئة لشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) إحدى الشركات التابعة للوزارة، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل ومتابعة تنفيذ التوجيهات التى يتم إصدارها خلال الجولات الرسمية.

وعقب وصول الوزير "محمد صلاح" لمقر الشركة، توجه الوزير مباشرة لتفقد عدد من المصانع وخطوط الإنتاج بالشركة، وذلك حرصاً على متابعة انتظام سير العمل والعملية الإنتاجية والاطمئنان على مدى التزام العاملين بالشركة بتطبيق واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، ووجّه الوزير بضرورة المداومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة في عمليات الإنتاج والالتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات الجارية وتوفير مدخلات الصناعة اللازمة لعمل الشركة خلال الفترة الزمنية المقبلة لتأمين استمرار التشغيل الآمن للعملية الإنتاجية.

وأثناء الجولة التفقدية لاحظ وزير الدولة للإنتاج الحربى تواجد بعض خامات التصنيع فى أماكن غير المخصصة لها، كما لاحظ أيضاً عدم نظافة الطرق الداخلية بالشركة وبناء عليه قام الوزير " محمد صلاح " بتحويل رئيس القطاع الإدارى بالشركة للتحقيق ، وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى أن تحديد سبل النهوض بالعمل والإنتاج لن يتم إلا من خلال المتابعة الواقعية لسير العملية الإنتاجية بكل الشركات والوحدات وذلك لتكوين رؤية واضحة لكل ( شركة / وحدة ) لتطويرها بما يلائم طبيعة عملها وهذا هو الهدف من هذه الزيارات المفاجئة.

أيضا حرص الوزير "محمد صلاح" خلال الجولة التفقدية على التواصل مع العاملين بشكلٍ مباشر والاستفسار منهم عن سير العملية الإنتاجية والتحديات التي تواجههم خلال العمل ، مؤكداً لهم أن العاملين داخل " الإنتاج الحربى " هم عصب العملية الإنتاجية قائلاً " أنتم حجر الزاوية بالنسبة لنا " والجميع يعمل على توفير كافة إحتياجاتكم بداية من المستوى الأعلى للقيادة وصولاً لكافة المسئولين داخل الوزارة . لذا علينا جميعا العمل بكل جد للنهوض بالإنتاج الحربى والذى يعد أحد أهم أذرع الدولة الصناعية على المستوين " العسكرى والمدنى " .

وبدوره أوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر، أن هذه الزيارة لشركة حلوان للصناعات الهندسية هى الزيارة المفاجئة الثانية حيث كانت الزيارة الأولى فى مارس 2023 وهذا ما يؤكد حرص وزير الدولة للإنتاج الحربى على متابعة كافة المستجدات والاطمئنان على سير العملية الإنتاجية أولاً باول، مضيفاً أن شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) تساهم في توفير احتياجات القوات المسلحة من منتجاتها العسكرية المختلفة، كما يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع منتجات مدنية مثل (أسطوانات البوتجاز ومنظماتها، طفايات الحريق، أدوات المائدة والمطبخ من الاستانلس ستيل)، كما تتعاون الشركة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي لإنتاج الجراجات الذكية الدوارة متعددة الطوابق وتتعاون من جهة أخرى مع وزارة الزراعة في تطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية وتشارك في عدة مشروعات قومية حيوية أخرى.