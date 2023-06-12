شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: إزالة 5358 حالة تعد على أملاك الدولة والأرض الزراعية فى أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التى حققتها المحافظات منذ بدء أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية وحتى الآن، والتى انطلقت فى 27 مايو الماضى وتنتهى فى 16 يونيو الجارى، وذلك ضمن جهود الدولة للتصدى بكل حزم لحالات التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية وإزالتها بشكل فورى لفرض هيبتها وتطبيق القانون والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف ظاهرة استنزاف التعديات على الأراضى الزراعية بجميع أنحاء المحافظة.

وأعلن اللواء هشام آمنة، أن إجمالى عدد المبانى التى تم إزالتها على أملاك الدولة بعد مرور أسبوعين من المرحلة الثانية من الموجة الـ21 بلغ 3932 مبنى على مساحة 908 آلاف متر مربع فى جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية فى المحافظات قامت بإزالة 1426 حالة تعد على أراضى زراعية أملاك دولة على مساحة 4790 فدانا.

وأكد اللواء هشام آمنة على استمرار تكثيف عمليات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية خلال المرحلة الثانية من الموجة 21، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقاً بين المحافظات وكل الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون فى استرداد حق الدولة والتصدى لأى شكل من أشكال التعديات.

وأشار التقرير الذى تم عرضه على اللواء هشام آمنة، إلى أن أكثر المحافظات التى قامت بإزالة حالات مبانى مخالفة هى محافظ الشرقية حيث قامت المحافظة باسترداد 273 ألف متر مربع بعد إزالة 1347 حالة مبانى مخالفة، ثم محافظة البحيرة حيث نجحت فى استرداد 182 ألف متر مربع بعد إزالة 492 حالة مبانى مخالفة، بينما كانت أكثر المحافظات نجاحاً فى استرداد الأراضى الزراعية هى محافظة المنيا حيث نجحت جهود الأجهزة التنفيذية فى استرداد 2442 فدان أراضى بإجمالى 22 حالة تعدٍ، يليها محافظة الشرقية والتى استردت 1615 فدانا بإجمالى 818 حالة تعدٍ.

وشدد وزير التنمية المحلية، على أن الدولة بكل أجهزتها المعنية تتصدى بكل حزم لحالات التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف البناء المخالف وفرض هيبة القانون والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف استنزاف الرقعة الزراعية والحفاظ عليها، مؤكدا أن متابعة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء المستمرة لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، تعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم.

وأضاف اللواء هشام آمنة، أن الوزارة تتابع تنفيذ الجدول الزمنى الذى أعدته كل محافظة لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية على الأراضى والأجهزة المعنية مع المتابعة المستمرة للأجهزة التنفيذية لمنع التعدى على الأراضى المستردة مرة أخرى، خاصة خلال الإجازات والعطلات الرسمية للدولة، مشيراً إلى أن غرفة العمليات بالوزارة تتابع يومياً بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات موقف التنفيذ لقرارات الإزالة التى تستهدفها الموجة الـ 21 وتقوم بتذليل أى صعاب أو معوقات تعترض عمليات التنفيذ، حتى يتسنى تقديم تقارير بصورة دورية للسيد رئيس مجلس الوزراء حول النتائج التى يتم تحقيقها فى هذا الشأن.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التى قام بها المحافظين والقيادات التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظات خلال تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 21، مطالبا باستمرار التركيز على حالات التعدى على نهر النيل والمجارى المائية بصورة رئيسية خلال تنفيذ مراحل موجة الإزالات، بالتنسيق مع مديريات الرى وحالات التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية.

جدير بالذكر، أن الموجة الحالية من حملات الإزالة تنفذ على 3 مراحل متتالية، وبدأت السبت الماضى الاسبوع الثالث من المرحلة الثانية والتى تستمر حتى 16 يونيو الجارى، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة خلال الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.