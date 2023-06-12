شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم القاهرة يحذر طلاب الثانوية من حيازة هواتف المحمول داخل لجان الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، من حيازة التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية التى تساعد على الغش داخل اللجان الامتحانية سواء مع المراقبين أو الطلاب، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ما يتم رصده من مخالفات وفقاً للوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات فى هذا الشأن والتى تصل إلى إلغاء الامتحان للطالب وقد تصل إلى الحبس والغرامة.

وشدد "موسى" من الآثار السلبية والعقوبات المترتبة على الغش، أو الشروع فيه، أو تسريب الامتحانات بأى طريقة.

وأهاب "وكيل أول الوزارة " بأولياء أمور الطلاب والمعلمين والعاملين بضرورة الالتزام بضوابط الامتحانات والابتعاد عن محاولات الغش أو الشروع فى الغش، لتحقيق تكافؤ الفرص بينهم، وعدم الانسياق وراء أى فعل يضر بهم ويؤثر سلباً على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم الطلبة.

كما شدد " مدير المديرية" على مديري عموم الإدارت التعليمية بضرورة مكافحة كل أعمال الإخلال بالامتحانات وضبط العملية الامتحانية والالتزام بالتنبيه المشدد على الجميع بعدم حيازة أجهزة هواتف المحمول أو غيرها أو أجهزة الاتصال أو الاستقبال السلكية أو أى من أجهزة التقنية الحديثة أو أى وسيلة أخرى تساعد فى خرق سرية الامتحانات .

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، خلال الفترة من 12 يونيو الحالي، وحتى 13 يوليو المقبل، وتتم الاختبارات بأسئلة اختيارية وأخرى مقالية، تمثل 15% من درجات كل مادة، ووفقا لجدول الامتحانات تبدأ امتحانات المواد التي تضاف إلى مجموع الطالب بداية من الأسبوع المقبل حيث يؤدى الطلاب 18 يونيو امتحان مادة اللغة العربية.

واتخذت وزارة التربية والتعليم عدة ضوابط لمنع الغش في الامتحانات منها وقف التحويلات إلى مدارس بعينها ثم تركيب كاميرات مراقبة في اللجان لرصد أي مخالفات قد تحدث، إضافة إلى وضع باركود في كراسة الأسئلة لضبط أي طالب يقوم بتصوير أسئلة أو أجوبة، كما تم تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكترونى بديوان الوزارة مهمته تتبع صفحات الغش لرصد أي تداول للأسئلة يتم، كما أكدت الوزارة أنه لا تسريب لأسئلة امتحانات الثانوية العامة.

ونبهت الوزارة على الطلاب بضرورة كتابة البيانات في ورقة الأسئلة والإجابة سواء ورقة البابل شيت المخصصة للإجابة عن الأسئلة الاختيارية أو ورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية، مع تظليل رقم الجلوس بعد كتابته في ورقة البابل شيت، مع التزام الطلاب بالإجابة عن الأسئلة المقالية في الأجزاء المخصصة لذلك، كما أكدت الوزارة، أنه سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا سواء المقالية أو الاختيارية.