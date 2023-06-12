شكرا لقرائتكم خبر عن الامتحان سهل.. ارتياح بين طلاب الثانوية بشبرا بعد امتحانى الدين والتربية الوطنية والان مع تفاصيل الخبر
وعبر أحد الطلاب عن شعوره بالرضا فى أول أيام ماراثون الامتحانات قائلا : اللجان والامتحانات سهلة والبدء بامتحانات المواد غير المضافة أزال رهبة الامتحانات ونتعرف على نظام البابل شيت ، مضيفا أتمنى دخول كلية الألسن.
بدأت لجان مدرسة شبرا الثانوية بنات بإدارة الساحل التعليمية ، بمحافظة القاهرة ، السماح لطلاب الثانوية العامة بالدخول، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان مادتى التربية الوطنية والتربية الدينية، في أول يوم بامتحانات الثانوية العامة 2023.
وناشدت اللجان الطلاب بضرورة إبراز تحقيق الشخصية، وعدم اصطحاب اى اوراق لها علاقة بمادة الامتحان ، فضلا إحضار ادواتهم الشخصية.
وشهد محيط اللجان اقبال كبير من الطلاب فى الساعات الأولى قبل فتح اللجان ، حيث حضر الطلاب برفقة أولياء أمورهم وسط حالة من الترقب فى أول أيام امتحانات الثانوية العامة.
وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، خلال الفترة من 12 يونيو الحالي، وحتى 13 يوليو المقبل، وتتم الاختبارات بأسئلة اختيارية وأخرى مقالية، تمثل 15% من درجات كل مادة، ووفقا لجدول الامتحانات تبدأ امتحانات المواد التي تضاف إلى مجموع الطالب بداية من الأسبوع المقبل حيث يؤدى الطلاب 18 يونيو امتحان مادة اللغة العربية.
ونبهت الوزارة على الطلاب بضرورة كتابة البيانات في ورقة الأسئلة والإجابة سواء ورقة البابل شيت المخصصة للإجابة عن الأسئلة الاختيارية أو ورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية، مع تظليل رقم الجلوس بعد كتابته في ورقة البابل شيت، مع التزام الطلاب بالإجابة عن الأسئلة المقالية في الأجزاء المخصصة لذلك، كما أكدت الوزارة، أنه سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا سواء المقالية أو الاختيارية.
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