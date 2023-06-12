أخبار مصر.. انطلاق امتحانات الثانوية العامة وإجراءات مشددة لمنع الغش

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها.. انطلاق امتحانات الثانوية العامة وإجراءات مشددة لمنع الغش.

تداول أسئلة امتحان مادة التربية الوطنية للثانوية العامة .. والتعليم تحقق

تداولت جروبات الغش عبر تطبيق التليجرام أسئلة امتحان مادة التربية الوطنية بعد بدء لجنة الامتحان، فيما تحقق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للتأكد من صحته.

التعليم توافق على رفع كثافة المدارس الخاصة مقابل عدم زيادة المصروفات

وافقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على زيادة الكثافة بالمدارس الخاصة العربي واللغات والدولية، بعد عرض مذكرة من الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات على وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى، حيث جاءت المذكرة، أن تكون نسبة الكثافة 10% أو السماح للمدرسة بفتح فصل طائر طبقا لظروف كل مدرسة مقابل عدم تحصيل أية رسوم إضافية باستثناء الزيادة المقررة سنويا، حتى تتمكن المدارس من مواجهة التزاماتها وعدم تحميل ولي الأمر اية أعباء مالية إضافية.

"التعليم" تنفى تداول ورقة امتحان الدين صباحا.. وتؤكد: ضبط حالة غش واحدة فقط

صرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، بأنه فى تمام الساعة 10:10 دقائق ، تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من ضبط حالة غش إلكتروني واحدة لطالب في لجنة بمحافظة الشرقية، نشر صورة امتحان نهاية العام لمادة التربية الدينية عبر هاتفه المحمول وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

هيئة الأرصاد تحذر من منخفض جوى سطحى يضرب البلاد غدا.. التفاصيل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تتعرض لحالة سريعة من التقلبات الجوية تتأثر بها البلاد غدا الثلاثاء، حيث من المتوقع أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي سطحي بقيم ضغطية منخفضة يعمل على دفع كتله هوائية صحراوية.

أكبر احتيال فى تاريخ أمريكا.. تحقيق يكشف سرقة 280 مليار دولار من أموال كورونا

كشفت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية عن سرقة مليارات من الدولارات التى خصصتها الحكومة الأمريكية لمساعدة مواطنيها خلال فترة جائحة كورونا، أو ما يعرف بـ "إغاثة كورونا"، وقالت إن أغلب السرقة كان وقحة بل حتى بسيطة.

التنمية المحلية: إزالة 5358 حالة تعد على أملاك الدولة والأرض الزراعية فى أسبوعين

استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التى حققتها المحافظات منذ بدء أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية وحتى الآن، والتى انطلقت فى 27 مايو الماضى وتنتهى فى 16 يونيو الجارى، وذلك ضمن جهود الدولة للتصدى بكل حزم لحالات التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية وإزالتها بشكل فورى لفرض هيبتها وتطبيق القانون والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف ظاهرة استنزاف التعديات على الأراضى الزراعية بجميع أنحاء المحافظة.

الأرصاد تحذر: ارتفاع درجات الحرارة غدا ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يشهد غداً الثلاثاء ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.

صفحات الغش تزعم تصوير أسئلة امتحانات الثانوية العامة فى التربية الدينية

زعمت بعض صفحات الغش الإلكترونى تصوير أسئلة امتحان مادة التربية الدينية بعد بدء لجنة الامتحان، فيما أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه جار التأكد من صحة الأسئلة المتداولة.

وزير التعليم يتابع امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات

يتابع الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، سير وانتظام أول يوم بامتحانات الثانوية العامة من داخل غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، حيث يطمأن وزير التربية والتعليم على عدم وجود مشاكل داخل اللجان وأيضا عدم تداول أسئلة الامتحان.

مركز المناخ: البلاد تتأثر باضطرابات جوية وأمطار متفاوتة الشدة غدا

أعلن مركز معلومات تغير المناخ أنه من المتوقع حدوث حالة سريعة ومؤقتة من الاضطرابات الجوية تتأثر بها البلاد غدا الثلاثاء نتيجة منخفض جوي سطحي بقيم ضغطية منخفضة يعمل على دفع كتلة هوائية صحراوية تؤدي إلي ارتفاع في درجات الحرارة علي أغلب الأنحاء، خاصة على مناطق وسط وجنوب الصعيد.

وزير الإنتاج الحربى يجرى جولة تفقدية لأحد المصانع ويحيل مسئولا للتحقيق

قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بجولة تفقدية مفاجئة لشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) إحدى الشركات التابعة للوزارة، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل ومتابعة تنفيذ التوجيهات التى يتم إصدارها خلال الجولات الرسمية.

طلاب الثانوية العامة يبدأون امتحان مادة التربية الدينية بأسئلة اختيارية

بدأ طلاب الثانوية العامة قبل قليل أداء امتحان مادة التربية الدينية، بأسئلة اختيارية فقط، دون تضمين كراسة الأسئلة جزئيات مقالية، وتعقد الامتحانات فى لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات حيث يتم تشغيل خاصية الفار لرصد أى مخالفات تحدث داخل اللجان، كما يؤدى أيضا الطلاب الامتحان فى مادة التربية الوطنية اليوم بعد انتهاء الحادية عشرة صباحاً.

لجان الثانوية العامة تستخدم العصا الإلكترونية لمنع دخول المحمول

استخدمت اللجان الخاصة بإمتحانات الثانوية العامة، العصا الإلكترونية للكشف عن المعادن لمنع دخول الهاتف المحمول مع الطلاب للجان الامتحانات، وذلك بالتزامن مع أول أيام امتحانات الثانوية العامة، كما منعت اللجان دخول الساعات الإلكترونية للسيطرة على وسائل الغش.

المدارس تفتح أبوابها لاستقبال طلاب الثانوية العامة والتفتيش بالعصا الإلكترونية

فتحت لجان امتحانات الثانوية العامة أبوابها قبل قليل لاستقبال الطلاب، مع إجراء تفتيش باستخدام العصا الإلكترونية لمنع دخول أى أجهزة غش وبخاصة التليفونات المحمولة، حيث شددت الوزارة على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية “موبايل- سماعات - ساعات سمارت او الكترونية”، فضلاً عن عدم دخول الملاحظين أيضا بالهاتف المحمول، موجها بالتنبيه على الطلاب بأن حيازة الهاتف المحمول جريمة حتى لو كان مغلقا، كما أكد على ضرورة استخدام العصا الإلكترونية للتفتيش في الحالات التالية: (أثناء دخول الطلاب، داخل لجان السير الفرعية قبل توزيع الكراسات الامتحانية والتركيز على المقاعد، بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

مدير تعليم القاهرة يحذر طلاب الثانوية من حيازة هواتف المحمول داخل لجان الامتحانات

حذر أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، من حيازة التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية التى تساعد على الغش داخل اللجان الامتحانية سواء مع المراقبين أو الطلاب، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ما يتم رصده من مخالفات وفقاً للوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات فى هذا الشأن والتى تصل إلى إلغاء الامتحان للطالب وقد تصل إلى الحبس والغرامة.

طقس حار نهارا معتدل ليلا وأجواء غائمة جزئيا.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

التعليم تحذر طلاب الثانوية من الانسياق وراء مزاعم تسريب أسئلة الامتحانات

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن ما تروج له بعض جروبات الغش الإلكترونى على تطبيق تليجرام حول تسريب امتحانات الثانوية العامة قبل بدء لجنة الامتحان غير صحيح، مشددة على أن الأسئلة مؤمنة بالكامل ولا يستطيع أحد تسريبها وسوف تصل إلى الطلاب بشكل آمن، كما أنه سيتم التصدى لأى محاولات غش، محذرة الطلاب من الانسياق وراء مزاعم هذه الصفحات والجروبات.