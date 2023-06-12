شكرا لقرائتكم خبر عن 219 مليار دولار فى 10 سنوات.. طفرة فى تحويلات المصريين بالخارج (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الاقتصاد المصرى فى السنوات الأخيرة إلى اختبارات كبيرة متأثرا بأزمات الاقتصاد العالمى بدءا من جائحة كورونا وحتى تبعات الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة حتى الآن، ورغم تلك الصدمات الجسيمة إلا أن الاقتصاد المصري ما زال صامدا بلغة الأرقام بفضل الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الدولة منذ عام 2016 وحتى الآن.

وتكشف بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، برئاسة اللواء خيرت بركات، رصدا لما سجلته قائمة الخمس الكبار لمصادر دخل النقد الأجنبي فى مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية، ومن بنيها تحويلات المصريين بالخارج ونستعرضها كالتالى:



طفرة فى تحويلات المصريين بالخارج