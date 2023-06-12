شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد قطارات العيد المكيفة الإضافية من القاهرة لأسوان والعكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشغل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، قطارات إضافية خلال الفترة من 2023/6/22 حتى 8 /7 / 2023 علاوة على القطارات الحالية، ضمن استعدادات الهيئة لعيد الأضحى المبارك.

وينشر الخليج 365 بيانا بمواعيد القطارات المكيفة الإضافية من القاهرة لأسوان:

أولاً : تشغيل قطارات تالجو بين القاهرة / الأقصر والعكس:

- قطار 2040 (تالجو) القاهرة / الأقصر يعمل في الفترة من 22/ 6 حتي 7 / 7 حيث يقوم الساعة 8.40 مساء من محطة القاهرة يصل الأقصر الساعة 5.10 صباحاً.

- قطار 2041 (تالجو) الاقصر/ القاهرة يعمل في الفترة من 23/ 6 حتي 8/ 7 حيث يقوم الساعة 8.30 صباحاً من محطة الأقصر يصل القاهرة الساعة 5.25 مساء.

ثانيا : تشغيل قطارات VIP القاهرة/ أسوان والعكس:

- قطار 1640 (VIP) القاهرة / أسوان يعمل في الفترة من 22 / 6 حتي 7/ 7 حيث يقوم الساعة 9.50 مساء من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 10.30 صباحاً

- قطار 1641 (VIP) أسوان / القاهرة يعمل في الفترة من23/ 6 حتي 8/7 حيث يقوم الساعة 10.30 مساءاً من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 11.15 صباحاً.

- قطار 1946 (VIP) القاهرة / أسوان يعمل يوم 26 / 6 فقط حيث يقوم الساعة 5.00 مساء من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 5.15 صباحاً.

- قطار 1947 (VIP) أسوان / القاهرة يعمل يوم 1 / 7 فقط حيث يقوم الساعة 12.50 صباحاً من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 3.00 مساء.

ثالثاً: تشغيل قطارات ثالثة مكيفة بين القاهرة / أسوان والعكس:

- قطار 1642 ( ثالثة مكيفة ) القاهرة / أسوان يعمل في الفترة من ٦/٢٢ حتى 7/7 حيث يقوم الساعة 10.40 مساءاً من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة ١١,٥٠ صباحاً.

- قطار 1943 ( ثالثة مكيفة ) أسوان / القاهرة يعمل في الفترة من 23/ 6 حتي 8 / 7 حيث يقوم الساعة 3.00 مساء من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة ٣,٤٠ صباحاً.

- قطار 1644 ( ثالثة مكيفة ) الإسكندرية / أسوان يعمل يوم 25 / 6 فقط حيث يقوم الساعة 5.10 مساء من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 9.05 صباحاً.

قطار 1945 ( ثالثة مكيفة) أسوان / الإسكندرية يعمل يوم 2/ 7 فقط حيث يقوم الساعة 9.30 مساء من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة 1.15 مساء.

رابعاً : تشغيل قطارات تهوية ديناميكية بين القاهرة / أسوان والعكس:

- قطار 2202 ( تهوية ديناميكية ) القاهرة / أسوان يعمل في الفترة من 23/ 6 حتي 8/7 حيث يقوم الساعة 12.45 صباحاً من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 1.45 مساء.

- قطار 2203 ( تهوية ديناميكية ) أسوان / القاهرة يعمل في الفترة من 23/ 6 حتي 8/7 حيث يقوم الساعة 7.35 مساء من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 7.55صباحاً .

- قطار 2204 ( تهوية ديناميكية ) القاهرة / أسوان يعمل في الفترة من 22/ 6 حتي 7/7 حيث يقوم الساعة 10.20صباحاً من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 11.05 مساء.

- قطار 2205 ( تهوية ديناميكية ) أسوان / القاهرة يعمل في الفترة من 23/ 6 حتي 8/7 حيث يقوم الساعة 10.15صباحاً من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 10.40 مساء.