شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: محاولات تقسيم المسجد الأقصى زمانيا أو مكانيا اعتداء غاشم على قدسيته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن محاولات تقسيم الأقصى زمانيا أو مكانيا اعتداء غاشم على قدسيته، مضيفاً أن الأقصى عهدة إسلامية خالصة واقتحاماته المتكررة استفزاز كبير لمشاعر المسلمين في مشارق الارض ومغاربها.

وتابع : إن هذه الاعتداءات الآثمة لا تخدم سوي جماعات التطرف وتعرقل المساعي الحميدة لتحقيق السلام والعيش الإنساني المشترك.

وكان قد اقتحم مُستوطنون إسرائيليون، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر فلسطينية بمدينة القدس المُحتلة، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية. وينفذ المستوطنون اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى المبارك، في مُحاولة لفرض أمر واقع والسيطرة عليه، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة "الخليل"، منذ المذبحة التي ارتكبها المتطرف اليهودي باروخ جولدشتاين عام 1994. وتشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمقدسيين والمصلين في الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات بحق الشبان الفلسطينيين.

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