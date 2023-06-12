شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولة بمنظمة العمل الدولية: تقدم كبير شهده ملف العمل فى مصر نعترف به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وزير العمل حسن شحاتة، صباح اليوم الإثنين، مع ماريا هيلينا مديرة مكتب الأنشطة العمالية لمنظمة العمل الدولية، بحضور نظام قاحوش مسؤول المنطقة العربية بمكتب الأنشطة العمالية بالمنظمة، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في جنيف بحضور ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة من 187 دولة حول العالم.

وقالت المسؤولة الدولية إنها تعترف بالتقدم الكبير الذي حققته مصر في مجال العمل، وإن كافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية مؤخرا محل تقدير واحترام، وأن مكتب الأنشطة العمالية بمنظمة العمل الدولية حريص على التواصل مع وزارة العمل وكافة الشركاء المعنيين بشأن كافة الملفات التي تخص الحقوق والحريات النقابية، موضحة أنه لا توجد مشكلة في القانون المصري، وأن المنظمة حريصة على التعاون مع جميع الشركاء والأطراف الثلاثة لتلافي اي تحديات ،وأشادت بحالة الحراك النقابي في مصر الذي يحدث بشكل ديمقراطي.

من ناحيته، أكد الوزير شحاتة على أن حكومة مصر مع تطبيق القانون والتزام الجميع بتنفيذه ،وان قانون المنظمات النقابية صدر بعد حوار مع كافة الشركاء ومنهم منظمة العمل الدولية، واشار إلى أننا بحاجة إلى توضيح مفهوم الحريات النقابية ،التي تعني التزام الجميع بالقانون والعمل تحت منظومة واحدة ،وليس معناها الفوضى داخل المنشأت،وان الحريات النقابية مكفولة للجميع ،فمن حق اي عامل أن ينضم أو لا ينضم إلى نقابة ،وقال أننا على يقين بأن المنظمة يهمها "الكيف" وليس "الكم" بشأن النقابات العمالية.

وأعربت المسؤولة الدولية عن سعادتها بلقاء الوزير المصري،ورؤيته في كافة الملفات المطروحة ،مؤكدة أن الفترة المقبلة سوف تشهد نقاشات واتصالات عديدة فيما يخص اختصاص الأنشطة العمالية وتحدياتها..

وعرض الوزير شحاتة على المسؤولة الدولية 11 إجراء للحكومة المصرية حقق التقدم في ملف العمل وهي: إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم والذي أطلق مبدأ الحرية النقابية ومن أهم مميزاته: حرية الانضمام وحرية الانسحاب للمنظمات النقابية،وعدم سيطرة المستوى الأعلى على المستوى الأدنى،و منح اللجان النقابية شخصية اعتبارية مستقلة،وحرية تلقى المنظمات النقابية الدعم الفنى من المنظمات الدولية المتخصصة، وحرية الإنضمام إلى المنظمات النقابية الدولية، وتأسيس وتوفيق أوضاع اتحاد نقابي عمالي ، وعدد " 29 " نقابة عامة على مستوى الجمهورية وتضم عدد "2222 "لجنة نقابية من بينهم عدد " 2 " نقابة عامة غير تابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ،وعدد ما يقرب من " 160 " لجنة نقابية غير تابعة للاتحاد ايضاً، وإحالة مشروع قانون العمل الى المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي لمناقشته مع ممثلي العمال واصحاب العمل وذلك بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقدم الوزير المسؤولة الدولية هدية تذكارية عبارة طبق مرسوم عليه الملك الفرعوني توت عنخ امون..حضر اللقاء من وفد عمل مصر: امال عبدالموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية،وايهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزير ،وعبدالوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الاعلامي للوزارة ،واحمد معروف مدير عام إدارة العلاقات العامة، وامنية عبدالحميد مساعد فني بمكتب الوزير.