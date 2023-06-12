شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعلن إعادة تشغيل ثاني قطار إسباني على خط الصعيد بعد تطويره.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية إعادة تشغيل ثاني قطار إسباني تم الانتهاء من إعادة تأهيله وتطويره وتحديثه بالكامل، وذلك ضمن القطارات الإضافية التي سيتم تشغيلها بدءا من 22/6/2023 قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، على خط الصعيد، لتقديم أعلى مستويات الخدمة لركاب الخط.

وسبق وتم تشغيل القطار الأول الذي أعيد تأهيله وتطويره وتحديثه بالكامل في عيد الفطر المبارك وعلى أن يتوالى اعادة تشغيل باقي ال10 قطارات اسباني الجاري اعادة تأهيلها وتطويرها وتحديثها تباعا طبقا للجدول المخطط وحيث يتكون كل قطار من (عربة بوفيه -4 عربات درجة أولى و6 عربات درجة ثانية).

جدير بالذكر أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر تمتلك 423 عربة اسباني تم توريدها منذ اكثر من 35 سنة كعربات درجة ثالثة عادية وقد تم تطويرها الى عربات مكيفة اخر فترة التسعينيات وقد تقادمت هذه العربات واصبحت الخدمة المقدمة منها غير مرضية لجمهور الركاب وكان هذا هو السبب الرئيسي في التوجيه الصادر من الفريق مهندس وزير النقل باعادة تأهيل وتطوير وتحديث كافة القطارات الاسباني لتقديم مستويات خدمة مميزة وتشمل تلك الاعمال تغيير وتجديد كافة دواخل العربة من مقاعد وارضيات وشبابيك وستائر وتكييف، و تعديل الإنارة فى القطار بالإضافة إلى دهان العربة من الخارج بشكل مميز