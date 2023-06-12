شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن عن حاجتها لوظائف فى 9 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن فتح باب التعاقد لشغل وطائف، فنى زراعى (تعاقد) وعامل خدمات (تعاقد) و محاسب (تعاقد) وأخصائي كيمياء (تعاقد) وأخصائى زراعى (تعاقد)، وذلك بنظام التعاقد السنوى ، بالمقرات والمعامل المركزية التابعة للحجر الزراعى بموانىء ومحافظات" الجيزة- القاهرة- القليوبية- الاسكندرية - بورسعيد- السويس- دمياط- البحر الأحمر- جنوب سيناء". بوابة الوظائف الحكومية jobs.caoa.gov.eg

الزراعة تعلن عن حاجتها لوظائف

الزراعة تعلن عن حاجتها لوظائف (9)

الزراعة تعلن عن حاجتها لوظائف (8)

الزراعة تعلن عن حاجتها لوظائف (7)

الزراعة تعلن عن حاجتها لوظائف (6)

الزراعة تعلن عن حاجتها لوظائف (5)

الزراعة تعلن عن حاجتها لوظائف (4)

الزراعة تعلن عن حاجتها لوظائف (3)

الزراعة تعلن عن حاجتها لوظائف (2)

الزراعة تعلن عن حاجتها لوظائف (1)

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