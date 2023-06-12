أخبار مصر.. الإفراج عن 205 آلاف طن أعلاف بـ100 مليون دولار خلال 7 أيام

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها الإفراج عن 205 آلاف طن أعلاف بـ100 مليون دولار خلال 7 أيام.

‫وزير الزراعة: الإفراج عن 205 آلاف طن أعلاف بـ100 مليون دولار خلال 7 أيام

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية، فقد تم الإفراج عن 205 آلاف طن من الذرة وفول الصويا بحوالى 100 مليون دولار خلال الفترة من 2/6/2023 حتى 8/6/2023 بزيادة قدرها 49 ألف طن عن الأسبوع الماضى.

مدبولى يلتقى رئيس وأعضاء اتحاد الصناعات وعددا من رؤساء الغرف الصناعية ومسئولي المصانع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وعدد من رؤساء الغرف الصناعية، ومسئولى المصانع والشركات فى عدة قطاعات، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس/ محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات.

رئيس الوزراء يستقبل نظيره العراقى والوفد المرافق له بمطار القاهرة

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمطار القاهرة الدولي، المهندس محمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق، الذي يزور مصر على رأس وفد رسمي رفيع المستوى لترؤس اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق.

التعليم تضبط 3 حالات غش بامتحان الدين والتربية الوطنية للثانوية العامة

انطلقت صباح اليوم الإثنين، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، حيث أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة التربية الدينية بإجمالي عدد (699419 ) ألف طالب/ وطالبة أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

‫وزير الزراعة: الإفراج عن 205 آلاف طن أعلاف بـ100 مليون دولار خلال 7 أيام

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية، فقد تم الإفراج عن 205 آلاف طن من الذرة وفول الصويا بحوالى 100 مليون دولار خلال الفترة من 2/6/2023 حتى 8/6/2023 بزيادة قدرها 49 ألف طن عن الأسبوع الماضى.

رئيس الوزراء العراقى يصل إلى القاهرة على رأس وفد حكومى رفيع

وصل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى القاهرة، في زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية، على رأس وفد حكومي رفيع، جاء ذلك في بيان مقتضب نشره المكتب الإعلامي للحكومة العراقية.

رياح مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة غدا.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

يشير آخر تحديث لخرائط الطقس إلى تأثر البلاد غدا الثلاثاء، بمنخفض جوي صحراوي قادم من الصحراء الغربية يجلب كتل هوائية جنوبية غربية نشطة، مما يؤدى إلى إثارة الرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة وتؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من المحافظات التالية: "الفيوم - بني سويف - المنيا - اسيوط - سوهاج - قنا" ومنطقة خليج السويس محافظة البحر الأحمر والصحراء الغربية.

تحذيرات من الأرصاد حول الطقس خلال الساعات المقبلة.. إنفوجراف

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تتعرض لحالة سريعة من التقلبات الجوية تتأثر بها البلاد غدا الثلاثاء، حيث من المتوقع أن تتأثر البلاد بمنخفض جوى سطحى بقيم ضغطية منخفضة يعمل على دفع كتله هوائية صحراوية.

رئيس الوزراء يبحث فرص الاستفادة من الثروة التعدينية فى توطين الصناعات التكنولوجية

بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع اليوم، فرص تعظيم الاستفادة من الثروة التعدينية بمصر في توطين الصناعات التكنولوجية الدقيقة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والفريق عبد العزيز سيف، مستشار السيد رئيس الجمهورية للتطور التكنولوجي، والمهندس علاء الدين خشب، نائب وزير البترول لشئون الثروة المعدنية، والسفير راجي الإتربي، مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية، والدكتور حسام عثمان، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجي وصناعة الإلكترونيات والتدريب، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

الحكومة تنفى صرف وزارة التضامن إعانات نقدية للمواطنين بقيمة 8500 جنيه

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن أنه فى ضوء ما تم تداوله من روابط إلكترونية منسوبة لوزارة التضامن تزعم صرف إعانات نقدية بقيمة 8500 جنيه لكل مواطن، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء مُؤكدةً أنه لا صحة لصرف إعانات نقدية بقيمة 8500 جنيه لكل مواطن، وأن تلك الروابط مزيفة، وغير صادرة عن الوزارة، مُشيرةً إلى أن كل المنح والمساعدات التي تقدمها الوزارة ضمن البرامج الموجهة للأسر من محدودي الدخل، يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة عبر الرابط التالي: "moss.gov.eg"، أو عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك الروابط التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، مُشددةً على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الروابط المزيفة.

219 مليار دولار فى 10 سنوات.. طفرة فى تحويلات المصريين بالخارج (إنفوجراف)

عرض الاقتصاد المصرى فى السنوات الأخيرة إلى اختبارات كبيرة متأثرا بأزمات الاقتصاد العالمى بدءا من جائحة كورونا وحتى تبعات الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة حتى الآن، ورغم تلك الصدمات الجسيمة إلا أن الاقتصاد المصري ما زال صامدا بلغة الأرقام بفضل الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الدولة منذ عام 2016 وحتى الآن.