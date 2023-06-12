شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة معلم فى حادث قطار أثناء توجهه لإحدى لجان الثانوية العامة بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية ، تلقيها إخطارا من النقابة الفرعية للمعلمين بسوهاج، يفيد بوفاة المعلم عزت فاروق إسكندر، نتيجة سقوطه من القطار قبل توقفه على محطة فرشوط متجهاً إلى إحدى لجان الثانوية العامة بمدرسة الشهيد وسام منصور التابعة للإدارة التعليمية بفرشوط محافظة سوهاج .

وتبين أن المعلم حاول النزول من القطار قبل توقفه على الرصيف ، مما ادى لسقوطه ووفاته فى الحال ، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفي فرشوط المركزي بواسطة سيارة إسعاف وتم تحرير محضراً بالواقعة، وأخطرت النيابة للتصريح بالدفن.

وعلى الفور، كلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عبد الروؤف حمدون رئيس النقابة الفرعية بسوهاج ، ورئيس اللجنة النقابية بأبو تشت وفرشوط، بالتوجه إلى المستشفى لمساندة أسرة المعلم في مصابهم الأليم.

وتقدم نقيب المعلمين، بخالص العزاء لأسرة المعلم، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.