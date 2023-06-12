شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستقبل المنسق الأممي الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل وزير الخارجية سامح شكري، الاثنين، المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط "تور وينسلاند"، بحسب ما نشره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر "تويتر". وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد في تدوينة "تويتر" أن دور مصر ثابت فى دعم القضية الفلسطينية.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز