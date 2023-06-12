شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: توفير أجواء امنة ومناسبة لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعداداتها لتأمين امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2023.. وذلك باعتماد خطط التأمين التى تشمل الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان التى تستقبل الطلاب لتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحان وتم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين عملية نقل أوراق الامتحانات إلى مقر اللجان .. وتعيين تمركزات أمنية ثابتة بمحيط اللجان للتعامل مع المواقف الطارئة والتصدى لكافة صور الخروج على القانون.

كما تمتد خطة التأمين إلى كافة الطرق والمحاور المؤدية للجان وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الطلاب إلى لجان الامتحانات.

وقد قامت قيادات المديريات على مستوى الجمهورية بتفقد محيط لجان الإمتحانات ، والتأكد من جاهزية وإستعداد كافة القوات المشاركة فى عملية التأمين .. والتشديد على التعامل الحاسم مع أى موقف قد يؤثر على سير الإمتحانات وتقديم كافة أوجه العون والمساعدة للطلاب والتعامل الفورى مع أى شكاوى تواجههم ، بهدف توفير الأجواء الملائمة لجميع الطلاب خلال الإمتحانات.