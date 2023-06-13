شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة.. محافظ الجيزة يعتمد تنسيق الثانوية العامة بحد أدنى 225 درجة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب: محمد الأحمدىالثلاثاء، 13 يونيو 2023 12:01 ص
سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
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