شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 13/6/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:07 ص

موعد صلاة الظهر 12:55 ص

موعد صلاة العصر 30: 4

موعد صلاة المغرب 7:57 م

موعد صلاة العشاء 9:29

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:07 ص

موعد صلاة الظهر 12:59

موعد صلاة العصر 4:38

موعد صلاة المغرب 8:04 م

موعد صلاة العشاء 9:39 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:01

موعد صلاة الظهر 12:51 م

موعد صلاة العصر 4:28 م

موعد صلاة المغرب 7:55 م

موعد صلاة العشاء 9:28 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:04

وقت صلاة الظهر 12:42

موعد صلاة العصر 4:12 م

وقت صلاة المغرب 7:40 م

وقت صلاة العشاء 9:09 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:21 ص

موعد صلاة الظهر 12:49 ص

موعد صلاة العصر 11: 4

موعد صلاة المغرب 7:41 م

موعد صلاة العشاء 9:05