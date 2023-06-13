شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يوجه بإنشاء مقبرة الخالدين لتكون صرحاً يضم رفات رموز مصر.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء "مقبرة الخالدين" في موقع مناسب، لتكون صرحاً يضم رفات عظماء ورموز مصر من ذوي الإسهامات البارزة في رفعة الوطن

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما جاء في التوجيه الرئاسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء "مقبرة الخالدين" في موقع مناسب

المقبرة ستكون صرحاً يضم رفات عظماء ورموز مصر من ذوي الإسهامات البارزة في رفعة الوطن

تتضمن المقبرة متحفاً للأعمال الفنية والأثرية الموجودة في المقابر الحالية ويتم نقلها من خلال المتخصصين والخبراء

يشمل المتحف السير الذاتية لعظماء الوطن ومقتنياتهم

يكون هذا الصرح شاهداً متجدداً على تقدير وتكريم مصر لأبنائها العِظام وتراثها ولتاريخها الممتد على مر العصور والأجيال