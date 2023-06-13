شكرا لقرائتكم خبر عن ‫انطلاق اجتماع الجمعية العمومية الثالث عشر للأمكاو فى القاهرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق فى القاهرة اليوم الثلاثاء اجتماع الجمعية العمومية الثالث عشر للأمكاو ويستمر حتى الخميس، حيث تعمل مصر على المستوى القارى - من خلال رئاستها الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الامكاو) - على تعزيز التعاون مع كافة الدول الأفريقية فى مجال المياه، والخروج برسائل موحدة تعرض إحتياجات القارة الأفريقية فى كافة المحافل الدولية .

أكد الدكتور هانى سويلم وزير الرى على أهمية المياه فى تحقيق التنمية بالقارة الأفريقية فى ظل تأثير المياه المباشر على كافة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، إلا أن النمو السكانى وتوسع مشروعات التنمية أدى لزيادة الضغوط على الموارد المائية، حيث يستهلك إنتاج الغذاء حوالى 70٪ من المياه فى جميع أنحاء العالم وأكثر من 85٪ من المياه فى البلدان النامية، وبالتالى أصبح تأمين إمدادات المياه العذبة العالمية لتلبية الإحتياجات البشرية من المياه أحد أكثر التحديات التى تواجه دول العالم حالياً، وعلى ذلك تركز أجندة الإتحاد الأفريقى لعام 2063 على ضمان الأمن المائى والغذائى كخطوة أولى لتحقيق تطلعات إفريقيا المزدهرة على أسس من والتنمية الشاملة والمستدامة، حيث تترابط المياه مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى المعنية بالقضاء على الفقر والجوع والحفاظ على الصحة وضمان توافر المياه والصرف الصحى للجميع وتشجيع النمو الاقتصادى والتصنيع وفرص العمل والحد من عدم المساواة وتحقيق السلام والأمن.

‫ وأضاف أنه وفى ضوء التحديات التى يواجهها قطاع المياه على المستوى العالمى وزيادة حالات الجفاف والفيضانات والتدهور البيئى، فإن مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) سيسعى للعمل على تعزيز الإدارة المثلى للمياه ضمن الخطط الوطنية للدول من خلال التخطيط المستدام للمياه وتحسين خدمات المياه وتطوير البنية التحتية وتحسين حوكمة المياه ورفع قدرات الإدارة على كافة المستويات، وتعزيز قدرات نظم إدارة المعلومات بالدول الإفريقية، واتخاذ إجراءات زيادة القدرة على الصمود فى وجه تغير المناخ.