شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب العاملين بالضرائب: نأمل بصدور توصيات من "الحوار الوطنى" بإقرار قانون العمل والان مع تفاصيل الخبر
وأَضاف عبد الفضيل، فى تصريحات لليوم السابع، أن قانون المنظمات النقابية الحالى جيد ومتوافقة عليه أغلب النقابات، فضلا عن أنه يؤكد احترام مصر للاتفاقيات الدولية الموقعة عليها الدولة بخصوص العمال.
وكان قد أعد اتحاد العمال رؤية لطرحها بالحوار الوطنى، طالب خلالها بالالتزام بتطبيق ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا، والتي رسمت-ضمن بنودها بشكل مباشر وغير مباشر- طريقًا جديدًا لإعادة دور وقوة التنظيم النقابي العمالي كأبرز منظمة من منظمات المجتمع المدنى فى مصر، والذى يضم فى عضويته أكثر 4 ملايين عامل، و27 نقابة عامة، بحيث يتم الاهتمام والتثقيف العمالى، وتمكين النقابات من دورها في المفاوضة الجماعية وتسوية النزاعات الفردية والجماعية، وتوعية العمال بحقوقهم ووجباتهم ،والمشاركة في تدريبهم تماشيا مع سوق العمل.
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