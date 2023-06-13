شكرا لقرائتكم خبر عن %91 من القراء يطالبون بتكثيف الحملات الرقابية لضبط الأغذية الفاسدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء بعنوان "هل تؤيد مطالب تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأغذية الفاسدة؟"، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأغذية الفاسدة. وأيد 91% من القراء مطالب تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأغذية الفاسدة، بينما عارض 9% من القراء مطالب تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأغذية الفاسدة.

الاستطلاع

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