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%91 من القراء يطالبون بتكثيف الحملات الرقابية لضبط الأغذية الفاسدة

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء بعنوان "هل تؤيد مطالب تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأغذية الفاسدة؟"، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأغذية الفاسدة.

 

وأيد 91% من القراء مطالب تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأغذية الفاسدة، بينما عارض 9% من القراء مطالب تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأغذية الفاسدة.

 

 

 


الاستطلاع

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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