شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: أسئلة امتحان الاقتصاد والإحصاء المتداولة غير صحيحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن صور الامتحانات التى يتم تداولها عبر جروبات الغش لمادتى الاقتصاد والاحصاء للثانوية العامة، منذ أمس وتزعم هذه الصفحات أن هذه الأسئلة للامتحان الأصلي الذى يؤدى فيه الطلاب الامتحان فى التاسعة صباح اليوم، غير صحيحة، مشددة على أن صور الامتحانات المتداولة قديمة، وليست للامتحان الأساسى للاقتصاد والاحصاء، مطالبة بعدم الانسياق وراء هذه الصفحات وما تروج له من غش.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة فى التاسعة من صباح اليوم امتحان الاقتصاد والاحصاء كمادتين لا يتم إضافتهما إلى مجموع الثانوية العامة.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، خلال الفترة من 12 يونيو الحالي، وحتى 13 يوليو المقبل، وتتم الاختبارات بأسئلة اختيارية وأخرى مقالية، تمثل 15% من درجات كل مادة، ووفقا لجدول الامتحانات تبدأ امتحانات المواد التي تضاف إلى مجموع الطالب بداية من الأسبوع المقبل حيث يؤدى الطلاب 18 يونيو امتحان مادة اللغة العربية.

واتخذت وزارة التربية والتعليم عدة ضوابط لمنع الغش في الامتحانات منها وقف التحويلات إلى مدارس بعينها ثم تركيب كاميرات مراقبة في اللجان لرصد أي مخالفات قد تحدث، إضافة إلى وضع باركود في كراسة الأسئلة لضبط أي طالب يقوم بتصوير أسئلة أو أجوبة، كما تم تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكترونى بديوان الوزارة مهمته تتبع صفحات الغش لرصد أي تداول للأسئلة يتم، كما أكدت الوزارة أنه لا تسريب لأسئلة امتحانات الثانوية العامة.

ونبهت الوزارة على الطلاب بضرورة كتابة البيانات في ورقة الأسئلة والإجابة سواء ورقة البابل شيت المخصصة للإجابة عن الأسئلة الاختيارية أو ورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية، مع تظليل رقم الجلوس بعد كتابته في ورقة البابل شيت، مع التزام الطلاب بالإجابة عن الأسئلة المقالية في الأجزاء المخصصة لذلك، كما أكدت الوزارة، أنه سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا سواء المقالية أو الاختيارية.