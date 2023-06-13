شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه بدخول طلاب الثانوية العامة اللجان قبل بدء الامتحان بوقت كاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، رؤساء اللجان بدخول طلاب الثانوية العامة قبل بدء الامتحان بوقت كاف، حيث أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الدخول يبدأ من الثامنة والنصف صباحا حتى يتمكن الطلاب من التواجد فى أماكنهم فى التاسعة صباحاً وقت بدء الامتحان مباشرة، إضافة إلى تمكن اللجان من انتهاء إجراءات دخول الطلبة من تفتيش وتنظيم دخولهم.

وكان أولياء أمور طلاب الثانوية العامة اشتكوا أمس فى أول يوم بامتحانات الثانوية العامة، من تأخر دخول الطلبة بسبب فتح اللجان فى التاسعة إلا ربع، مما تسبب فى تأخر دخولهم الأمر الذى تسبب فى إصابة الطلاب بتوتر وقلق.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة فى التاسعة من صباح اليوم امتحان الاقتصاد والاحصاء كمادتين لا يتم إضافتهما إلى مجموع الثانوية العامة.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، خلال الفترة من 12 يونيو الحالي، وحتى 13 يوليو المقبل، وتتم الاختبارات بأسئلة اختيارية وأخرى مقالية، تمثل 15% من درجات كل مادة، ووفقا لجدول الامتحانات تبدأ امتحانات المواد التي تضاف إلى مجموع الطالب بداية من الأسبوع المقبل حيث يؤدى الطلاب 18 يونيو امتحان مادة اللغة العربية.

واتخذت وزارة التربية والتعليم عدة ضوابط لمنع الغش في الامتحانات منها وقف التحويلات إلى مدارس بعينها ثم تركيب كاميرات مراقبة في اللجان لرصد أي مخالفات قد تحدث، إضافة إلى وضع باركود في كراسة الأسئلة لضبط أي طالب يقوم بتصوير أسئلة أو أجوبة، كما تم تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكترونى بديوان الوزارة مهمته تتبع صفحات الغش لرصد أي تداول للأسئلة يتم، كما أكدت الوزارة أنه لا تسريب لأسئلة امتحانات الثانوية العامة.

ونبهت الوزارة على الطلاب بضرورة كتابة البيانات في ورقة الأسئلة والإجابة سواء ورقة البابل شيت المخصصة للإجابة عن الأسئلة الاختيارية أو ورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية، مع تظليل رقم الجلوس بعد كتابته في ورقة البابل شيت، مع التزام الطلاب بالإجابة عن الأسئلة المقالية في الأجزاء المخصصة لذلك، كما أكدت الوزارة، أنه سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا سواء المقالية أو الاختيارية.