شكرا لقرائتكم خبر عن توافد طلاب الثانوية العامة إلى المدارس استعداداً لأداء امتحان الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر
ويؤدى طلاب الثانوية العامة فى التاسعة من صباح اليوم امتحان الاقتصاد والاحصاء كمادتين لا يتم إضافتهما إلى مجموع الثانوية العامة.
وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، خلال الفترة من 12 يونيو الحالي، وحتى 13 يوليو المقبل، وتتم الاختبارات بأسئلة اختيارية وأخرى مقالية، تمثل 15% من درجات كل مادة، ووفقا لجدول الامتحانات تبدأ امتحانات المواد التي تضاف إلى مجموع الطالب بداية من الأسبوع المقبل حيث يؤدى الطلاب 18 يونيو امتحان مادة اللغة العربية.
ونبهت الوزارة على الطلاب بضرورة كتابة البيانات في ورقة الأسئلة والإجابة سواء ورقة البابل شيت المخصصة للإجابة عن الأسئلة الاختيارية أو ورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية، مع تظليل رقم الجلوس بعد كتابته في ورقة البابل شيت، مع التزام الطلاب بالإجابة عن الأسئلة المقالية في الأجزاء المخصصة لذلك، كما أكدت الوزارة، أنه سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا سواء المقالية أو الاختيارية.
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