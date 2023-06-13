شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تجرى اليوم المقابلات الشخصية للمتقدمين لمنصب عميد كلية الإعلام والان مع تفاصيل الخبر
وكانت أعلنت جامعة القاهرة عن القائمة النهائية للمرشحين لمنصب عميد كلية الإعلام وضمت كل من الدكتور شريف درويش مصطفى اللبان والدكتورة وسام محمد أحمد نصر، والدكتورة سلوى محمد يحيى محمود العوادلى، والدكتورة شيماء ذو الفقار حامد زغيب ، والدكتورة ثريا أحمد البدوى محمد حامد حسن.
وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن الدورة التدريبية تهدف إلى إعداد كوادر مدربة قادرة على تقديم الدعم النفسي للسيدات والتعامل مع احتياجاتهن وتكون قادرة علي العمل والتعاون تحت مظلة إشراف الفرق الطبية والنفسية، مشيرًا إلى نقص الكوادر المدربة في هذا المجال.
وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الدورة التدريبية تأتي استجابة لرسالة الوعي العلمي بخصوصية التكوين النفسي والبيولوجي للمرأة بالإضافة إلى ما تتعرض له من موروثات وضغوط مجتمعية، لافتًا إلى أنه تم قبول 30 متدرب من أكثر من 300 من المتقدمين ليكونوا باكورة للكوادر في هذا المجال.
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