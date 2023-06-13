شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة لطلاب الإعدادية: التقديم لأولى ثانوى بعد امتحانات الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن موعد التقديم للصف الأول الثانوى العام بالعام الدراسى الجديد 2023/2024، للحاصلين على الشهادة الإعدادية، وذلك بعد اعتماد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لتنسيق القبول للثانوى العام بحد أدنى 225 درجة.

وأكدت المديرية على الطلاب وأولياء الأمور بدء تقديم ملفات التقدم للصف الأول الثانوى بعد الانتهاء من امتحانات الثانويه العامة، منبهة بعدم التوجه للمدارس خلال تلك الفترة لوجود امتحانات باللجان.

واعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل الوزارة، مساء أمس الإثنين، درجة القبول للصف الأول الثانوى العام للعام الدارسى 2024/2023، بحد أدنى 225 درجة للثانوى العام الرسمى، و140 درجة للثانوى العام الخاص والمنازل والثانوى الخدمات 175 درجة للقبول.

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اعتمد نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2022/ 2023 (الدور الأول) الأسبوع قبل الماضى، بنسبة نجاح 85,17%.

وبلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات 189318 طالبا وطالبة وبلغ إجمالى عدد الناجحين 159726 طالبا وطالبة وبلغ إجمالى عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية 255 طالبا وطالبة.

وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسى للقسم المهنى 91,67% كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة إتمام الدراسة للتعليم الأساسى لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين 100%.