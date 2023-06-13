شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الفلبين بالقاهرة: تشابه كبير بين شعبينا ونرغب فى تعزيز التعاون مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت سفارة الفلبين بالقاهرة، اليوم الاثنين، حفل بمناسبة الذكرى السنوية الـ 125 على إعلان استقلال الفلبين تحت شعار "الحرية. المستقبل. التاريخ".

وقال سفير الفلبين بالقاهرة عز الدين تاجو، منذ وصولى إلى القاهرة فى سبتمبر2021 كان هدفى توسيع علاقاتنا التجارية والدبلوماسية وإلتقاء شعبنا مع مصر، مشيرا إلى أن هذا العام يشهد الذكرى 77 على إقامة العلاقات الثنائية بين مصر والفلبين. وأكد أن هناك فرصة لتعزيز فرص للنمو الاقتصادي.

وأضاف، خلال الفترة التى قضيتها هنا إكتشفت أن الفلبينيين والمصريين متشابهون إلى حد كبير، لدينا نفس عدد السكان البالغ 100 مليون نسمة، وكذلك متوسط عدد السكان الشباب حيث تتراوح أعمارهم ما بين 22 و 24 عامًا، ويتمتع كلا الشعبين بهذه القدرة على تسخير فرص النمو الإقتصادى من خلال شبابنا.





وتابع السفير: من الناحية الجغرافية، الفلبين عبارة عن أرخبيل يبلغ إجمالى عدد الجزر فيه 7640 جزيرة، لكن كشعب نتشارك نفس القيم الأسرية، بالإضافة إلى الحب والإعتزاز ببلدنا، وأحاول أن أجد طرقًا حول كيفية زيادة أوجه التشابه تلك.

وقال إنه منذ وصوله إلى القاهرة، عمل على تطوير مشاريع ومبادرات من شأنها أن تساعد فى بناء جسور بين الشعبين، وندعو المسؤولين المصريين والمسافرين ومجموعات رجال الأعمال لزيارة الفلبين من أجل إستكشاف فرص التعاون، وبالمثل، ندعو الفلبينيين لزيارة أم الدنيا وإكتشاف إمكاناتها.





ووجه السفير، الشكر لمصر على تسهيل دخول أكثر من 550 فلبينى تم إجلاءهم من السودان إلى مصر، كما شكر طارق النفيدى - القنصل الشرفي للفلبين فى السودان، على تضحياته وجهوده التى بذلها من أجل ضمان سلامة المواطنين الفلبينيين فى السودان.

ومن جهة أخرى، قال السفير: قبل 125 عامًا رفع جنرال فلبينى يُدعى إميليو أجوينالدو لأول مرة فى كافيتى علم أحمر وأبيض وأزرق بثلاثة نجوم وشمس، هو علم الفلبين الذى نعرفه جميعًا الآن، كما تم عزف نشيدنا الوطنى "الأرض المختارة" لأول مرة.

وقمنا بنيْل إستقلالنا الكامل فى يوليو عام 1946، لكن فى عام 1964، قام الرئيس آنذاك، ديوسدادو ماكاباجال، بتغيير يوم الإحتفال بهذا الإستقلال إلى يوم 12 يونيو من أجل إحياء الذكرى الأصلية لإعلان إستقلال الفلبين، والذى قال فيه: جاءت المطالبة القاطعة بأن يكون 12 يونيو يوم حريتنا، تتويجاً للعديد من الأعمال الوطنية والقومية.

وأضاف السفير، فى مثل هذا اليوم من كل عام، يكرّم الشعب الفلبينى أبطالنا الذين ناضلوا بقوة من أجل الحصول على هذه الحرية.

وأكد 'يواصل الفلبينيون التطلّع إلى حياة جذورها راسخة ومريحة وآمنة - على أساس خطة التنمية الفلبينية التى تهدف إلى إنتشال الفلبينيين من خط الفقر وتصوّر البلاد كدولة ذات دخل مرتفع بحلول عام 2040. "

وأضاف قائلا إنه منذ سنة 2010 وحتى عام 2019 قبل جائحة كورونا، كانت الفلبين فى طريقها إلى أن تصبح دولة ذات دخل أعلى، حيث حافظت على متوسط معدّل نمو سنوي قدره 6.4٪، بدلاً من 4.5٪ فى الفترة من عام 2000 حتى عام 2009، والآن نسعى جاهدين للعودة إلى هذا المسار للنمو الإقتصادى قبل الجائحة.

حضر الحفل، السفير حازم الطاهرى - نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الآسيان، د. أحمد غنيم - الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، السفير حازم فهمى - مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية، السفير حازم الطاهرى - نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الآسيان، السفير صلاح عبد الصادق - مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، سحر الجبورى - مدير مكتب "الأونروا" فى مصر، السفير وليد حجاج - مدير معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجيةالمصرية، كارلوس أوليفر كروز - مدير منظمة الهجرة الدولية فى مصر.

كما حضر عدد من السفراء منهم سفير: ماليزيا، سنغافورة، كمبوديا، أرمينيا، نيبال، بنما، بروناى، سيرلانكا، كولومبيا، فنزويلا، فيتنام، موريشيوس، إندونيسيا، الفاتيكان، كوريا الشمالية، بنجلاديش، لبنان، الكاميرون، أستراليا، اليابان، القائم بأعمال سفارة الدومينيكان، القائم بأعمال سفارة جورجيا.