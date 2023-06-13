شكرا لقرائتكم خبر عن القمر يقترن بالمشترى عملاق نظامنا الشمسى بسماء مصر والعالم العربى غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يرصد بسماء مصر والعالم العربي صبيحة يوم غد الأربعاء 14 يونيو 2023 اقتران هلال القمر المتناقص بكوكب المشتري عملاق نظامنا الشمسي في منظر جميل مشاهد بسهولة بالعين المجردة.
كوكب المشتري رابع المع جسم في قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة وعند رصده من خلال المنظار او تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله اقمارة الأربعة الكبيرة التي تعرف بإسم " أقمار جاليلو" وهي: جانميد، كاليستو، يوروبا، ايوا - حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.
بمراقبة موقع القمر في نفس الوقت اليوم التالي سيلاحظ أنه قد أبتعد عن كوكب المشتري وهبط نحو الافق الشرقي وهي حركتة الطبيعية في مدارة حول الأرض.
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