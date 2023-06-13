شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن الاستفادة من مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات الإستفادة من مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية والتى تضمنت :-

يتوجة المواطن إلى الوحدة الصحية ويقوم بملء استبيان إلكتروني به عدد من الأسئلة حول عوامل الخطورة التي تسبب الأورام التي تشملها المبادرة

من خلال نتيجة الاستبيان يتم معرفة المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن

في حالة سلبية الفحص يتم إبلاغ المواطن بالمتابعة الدورية لحالته الصحية

في حالة إيجابية الفحص يتم إحالة المريض إلى المستشفيات التي تعمل ضمن المبادرة لإجراء الأشعة والفحوصات المعملية اللازمة

وقالت وزارة الصحة والسكان : تستهدف المبادرة المواطنين من سن 18 عامًا فأكثر ويتم الكشف بها عن أورام الرئه والقولون والبروستاتا وعنق الرحم.

وتابعت وزارة الصحة والسكان : تم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة في 9 محافظات وهم أسيوط الإسكندرية البحيرة مطروح القليوبية اط الفيوم بورسعيد دمي جنوب سيناء المزيد من المعلومات والاستفسار.