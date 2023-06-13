شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تنفذ أعمال ربط محطة "الروبيكى - العاشر - بلبيس".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ هيئة السكة الحديد أعمال بخط السكة الحديد ( محطه الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس )، ضمن إنشاء خط بلبيس – العاشر – الروبيكي بطول 60 كم لربط الميناء الجاف بالعاشر من رمضان وخطوط السكة الحديد، ضمن انشاء خطوط جديدة بطول 166 كم سكك حديدية.

وتخطط الهيئة القومية لسكك حديد لإنشاء خط كفر داود – السادات بطول 36 كم لربط الميناء الجاف بمدينة السادات، كما سيتم ازدواج خطوط سكك حديدية بطول 561 كم، حيث سيتم ازدواج خط طنطا – المنصورة – دمياط بطول 119 كم، وخط بشتيل – الإتحاد – القبارى وخط الإتحاد / إيتاي البارود بطول 227 كم.

وسيتم إذواج خط قليوب – شبين القناطر– الزقازيق بطول 65 كم، وخط طنطا – زفتى – الزقازيق بطول 56 كم، كذلك سيتم إزدواج خط قليوب – منوف – طنطا بطول 94 كم .

كما سيتم إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة للربط مع الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، ومنها خط المناشي – 6 أكتوبر بطول 70 كم لربط الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر.