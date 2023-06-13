شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة عين شمس يفتتح المؤتمر العلمى الثامن لقسم الأشعة التشخيصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الثامن لقسم الأشعة التشخيصية والتداخلية والتصوير الجزيئي بكلية الطب جامعة عين شمس ، بحضور الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب .

ويرأس الدورة الثامنة من المؤتمر هذا العام الذى يستمر على مدار يومين الدكتور محمد أبو الهدى، أستاذ الأشعة التشخيصية وأمين صندوق الجمعية المصرية للأشعة والطب النووي، و و الدكتورة سحر الفقي، رئيس قسم الأشعة التشخيصية والتداخلية والتصوير الجزيئي بكلية الطب، و الدكتور جمال نيازي أستاذ الأشعة التداخلية وسكرتير عام المؤتمر.

فى كلمته خلال افتتاح المؤتمر أثنى الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة على الأجندة الثرية للمؤتمر، مؤكدا على أهمية التركيز على الذكاء الاصطناعي خاصة في مجال الأشعة .

ودعا الباحثين لبذل مزيد من الجهد في مجال البحث والنشر العلمى مما سينعكس ايجابيا على موقع الجامعة في التصنيفات العالمية .

وتطرق الدكتور على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات إلي مدينة عين شمس الطبية ، لافتا إلي أن قسم الأشعة التشخيصية سيتم تدعيمه بأحدث الأجهزة الطبية في إطار التطويرات التى تشهدها مستشفيات جامعة عين شمس .

وأشار الدكتور محمد أبو الهدى أستاذ الأشعة التشخيصية وأمين صندوق الجمعية المصرية للأشعة والطب النووي ورئيس المؤتمر إلى أن المؤتمر يناقش أحدث التكنولوچيا والوسائل العلمية الحديثة في المجال ويركز المحور الأساسي للمؤتمر هذا العام علي الذكاء الاصطناعي و الدور الكبير الذي يلعبه داخل مجال الأشعة و الذي يتطور بصوره مطردة و عرض مجهودات القسم للحاق بهذا الركب، إلي جانب عرض اخر ما تم داخل القسم من ابحاث و انشطه تهدف لخدمة المرضي.

وفى ختام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تم تكريم الأساتذة القدامي في القسم تقديراً لما قدموه في خدمة المرضي والمجتمع وحرصاً من اللجنة المنظمة للمؤتمر علي تواصل الاجيال، كما تم عرض محاضره عن انجازات قسم الأشعة في السنة الماضيه في مختلف المجالات سواء العلميه او خدمة المرضي.

يذكر أنه يحاضر بالمؤتمر أكبر الاساتذة والعلماء المتخصصين في مجال الاشعة التشخيصية و التداخلية و الطب النووي واكثر من 13 من التخصصات الاكلينيكية المختلفة من داخل جامعة عين شمس ومختلف الجامعات المصرية الحكومية و الأهلية و الخاصة (جامعة القاهرة ، معهد الاورام، جامعة المنصورة، الاكاديمية الطبية العسكرية، جامعة الجلالة)، و ذلك من خلال 15 جلسة علمية بواقع 80 محاضرة علمية، بالإضافة إلى ورشتي عمل .

ومن المقرر أن تتضمن الجلسة الختامية للمؤتمر جلسة خاصة بصغار الاطباء في صورة مسابقة تعليمية يتبعها ختام المؤتمر واحدث التوصيات في هذا المجال.