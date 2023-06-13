شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من "الأطباء" يزور الشرقية.. النقابة تهدى أجهزة ومستلزمات طبية لمركز ههيا للحروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتو خالد أمين مقرر لجنة مصر العطاء، بالنقابة العامة للأطباء، عن زيارة وفد نقابة أطباء مصر لمحافظة الشرقية، وزيارة مركز ههيا للحروق وذلك من أجل تبرع لجنة مصر العطاء التابعة لنقابة أطباء مصر بأجهزة ومستلزمات وتجهيزات طبية كمساهمة لعلاج مصابي الحروق .

كان في استقبال الوفد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وشمل الوفد كل من: الدكتور محمد فريد حمدي امين عام نقابة أطباء مصر، الدكتور ابو بكر القاضي امين صندوق النقابة العامة، الدكتور خالد أمين مقرر لجنة مصر العطاء، الدكتور ايمن سالم عضو مجلس النقابة، والدكتور احمد حسنين نقيب أطباء الجيزة وبحضور مجلس نقابة أطباء الشرقية الدكتور خالد صفوت نقيب اطباء الشرقية، كما حضر من مجلس الوزراء المهندسة آيه حامد خبير التحول الرقمي بمركز معلومات مجلس الوزراء.

وأشار أمين ان اللجنة ستقوم بتسليم أجهزة طبية لعلاج الحروق وإسعاف المصابين (جهاز صدمات القلب و جهاز ميجر وهو جهاز اختبار قوة العزل بالاضافة الي عدد 2 سكينة حروق وعدد من مستلزمات الوقاية ) وستقوم اللجنة تباعاً بتجهيزة المستشفي طبقاً لاحتياجات مديرية الشئون الصحية.