شكرا لقرائتكم خبر عن لجان امتحانات ثانوية عامة خلف الأسوار بمراكز الإصلاح والتأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نسق قطاع الحماية المجتمعية مع وزارة التربية والتعليم لعقد عدد من اللجان لأداء امتحانات الثانوية العامة لعدد من النزلاء بمختلف مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية، حيث تم توفير الأجواء المناسبة لأداء الإمتحانات. فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وإعادة تأهيل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، والعمل على إنخراطهم فى مدارج المجتمع عقب إنقضاء فترة العقوبة.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على الإهتمام بأوجه الرعاية المقدمة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.