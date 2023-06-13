شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى: نؤكد موقفنا الداعم لمصر فى القضية الليبية والسودانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق، إن بلاده تؤكد على موقفها الداعم لمصر فى القضية الليبية والسودانية، مشيرًا إلي إنه تم توقيع 11 اتفاقية تعاون مع مصر نحو مزيد من تطوير العلاقات الثنائية مع مصر، مؤكدا أن العلاقات مع مصر استراتيجية، وتم التطرق خلال أعمال اللجنة العليا المشتركة نحو مزيد من التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وتابع فى مؤتمر صحفي مع نظيره المصري، أن الفرصة مفتوحة أمام القطاع الخاص المصري للتعاون مع القطاع الخاص العراقي ، فالعراق تشهد توافد للمستثمرين كل يوم، ونحن نشعر بالفخر والاعتزاز الذي يحدث فى مصر وما تحقق من مشروعات فى البنية التحتية فى مصر والعاصمة الإدارية دليل على قدرة وإمكانية هذه الشركات المصرية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه ناقش مع نظيره العراقي المهندس محمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق أوجه التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، موضحا أن فى إطار دور القطاع الخاص سيتم افتتاح منتدي الأعمال المصري العراقي بحضور نخبة من رجال الأعمال بين البلدين.

رحب الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء بنظيره العراقي المهندس محمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق، مؤكدا أن التاريخ سجل بداية التفاعل النشط بين البلدين 6 آلاف سنة بين مصر والعراق، مشيرا إلى أن انعقاد اللجنة العليا هو تأكيد على حرص البلدين لتفعيل التعاون فى مختلف المجالات.

وتوجه في تصريحات صحفية، بالتهنئة لإقرار الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية العراقية، وما تتضمنها من خطوات إجرائية.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ونظيره العراقي المهندس محمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق ، أعمال اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، يعقبها توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

واستقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الإثنين ، بمطار القاهرة الدولي، المهندس محمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق، الذي يزور مصر على رأس وفد رسمي رفيع المستوى لترؤس اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق.

ويضم الوفد المرافق لرئيس وزراء العراق، وزراء: الخارجية، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، والتجارة، والكهرباء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، وعددا من المسئولين.