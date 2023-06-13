شكرا لقرائتكم خبر عن 1.7 تريليون جنيه قيمة دعم قدمته الدولة فى ظل الأزمة العالمية (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبقى البعد الاجتماعي إحدى الركائز الأساسية التي ما زالت تحافظ عليها الدولة المصرية، رغم الأزمات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية منذ فبراير العام الماضي 2022.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور حجم الدعم المقدم من الدولة خلال السنوات العشر الماضية، والذي بلغت قيمته الإجمالية نحو 1.7 تريليون جنيه.



