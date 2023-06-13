شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات الوقاية من الحوادث المرورية أثناء العاصفة الترابية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
- يجب السير بسرعات منخفضة مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية بسبب الأتربة.
- يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.
- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل.
- يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب لتأمين مسارك ومسار الآخرين.
- عدم الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز.
- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40-50 مترًا" بسرعة 100 كم.
- عدم استخدام التليفون المحمول لأنه يؤدى إلى فقدان التركيز أثناء القيادة.
- منع السير على الطرق تحت تأثير المواد المخدرة، لأنها تتسبب فى وقوع حوادث مروعة.
- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق فى الحالات التى يمنع فيها التخطى.
- عدم السير بسرعات عالية، والالتزام بالسرعات المقررة أعلى الطرق.
- منع السير عكس الاتجاه لعدم وقوع الحوادث المرورية.
- استعمال مساحات السيارة باستمرار والإضاءة والأنوار العاليةز
- التأكد من صلاحية الإطارات وضغط الهواء فيها قبل الخروج بالسيارة.
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