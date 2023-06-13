شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يؤكد دعم مصر الثابت والراسخ لأمن واستقرار العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، "محمد شياع السوداني"، رئيس وزراء العراق، الذي يزور مصر على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، يضم نائبي رئيس الوزراء وزيرَيْ الخارجية والتخطيط، ووزراء الإسكان والتجارة والكهرباء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، للمشاركة في أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة.

كما حضر اللقاء من الجانب المصري الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وكبار المسئولين المصريين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن الرئيس أكد خلال اللقاء دعم مصر الثابت والراسخ لأمن واستقرار العراق الشقيق، والاعتزاز بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والحرص على تعزيز وتنويع أطر التعاون الثنائي المتبادل في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع الأردن.. فيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

قال المهندس محمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق، إنه تم توقيع 11 اتفاقية تعاون مع مصر نحو مزيد من تطوير العلاقات الثنائية مع مصر.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه ناقش مع نظيره العراقي المهندس محمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق أوجه التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، موضحا أنه فى إطار دور القطاع الخاص، سيتم افتتاح منتدي الأعمال المصري العراقي بحضور نخبة من رجال الأعمال بين البلدين.

ورحب الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء بنظيره العراقي المهندس محمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق، مؤكدا أن التاريخ سجل بداية التفاعل النشط بين البلدين 6 آلاف سنة بين مصر والعراق، مشيرا إلى أن انعقاد اللجنة العليا هو تأكيد على حرص البلدين لتفعيل التعاون فى مختلف المجالات.

صرح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن ورقة الامتحان التي تم تداولها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي مع بداية انطلاق امتحان مادة الاقتصاد صباح اليوم تعود لامتحان العام الماضي وليس العام الحالي.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة تتواصل مع جميع المحافظات، وتتابع بدقة ما يتم تداوله من أخبار، والرد عليه أولا بأول.

بدأ، منذ قليل، الجلسة التى تعقدها لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطنى، حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام.

استأنف مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار، بمناقشات المحور الاقتصادي، والتي تبدأ في تمام الثانية عشر ظهرا، وذلك بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

ويعقد المحور الاقتصادي جلستين حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، والمدرجة على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، وعلى التوازى منهما تعقد جلستان حول دور الدولة فى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الزراعة والأمن الغذائى.

أكد مصدر أنه من المقرر اعتماد تنسيق الثانوى العام بمحافظة القاهرة من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الخميس القادم، لتحديد الحد الأدنى لدرجات القبول للناجحين بالشهادة الإعدادية، بمدارس الثانوى العام على مستوى المحافظة.

وأضاف المصدر لـ الخليج 365، أنه من المتوقع أن يعلن الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي 2023 /2024، ليكون الحد الأدنى للقبول هو 240 درجة، ثم يخفض على حسب كثافة المدارس وإعداد الطلبة المتقدمين لمدارس الثانوى العام.

يذكر أن تنسيق الثانوى العام كان العام الماضى بحد أدنى 220 درجة، حيث خفضه المحافظ من 222 درجة الي 220 درجة والقبول بفصول الخدمات اقل من الثانوي العام 40 درجة.

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2310 جنيها وهو أدني مستوى للذهب في الأسواق منذ شهر تقريباً، وذلك وسط تداولات ضعيفة للذهب في الأسواق.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 : 2310 جنيهات.

عيار 24 : 2640 جنيها.

عيار 18 : 1980 جنيها.

عيار 14 : 1543 جنيها.

الجنيه الذهب 18480 جنيها.

رفض السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، فكرة إراحة اللاعبين الكبار فى الفريق لنهاية الموسم عقب حسم اللقب الأفريقى، مؤكداً أنه لن يتخذ هذا القرار سوى بعد حسم لقب الدورى بشكل رسمى لعودة البطولة الغائبة عن خزائن القلعة الحمراء منذ موسمين.

ويرى كولر أن الأهلى لابد أن يشارك فى التشكيلة الأساسية فى المباريات المؤجلة بالدورى لحسمها وإضافة لقب جديد ثم التفكير فى خوض باقى مباريات المسابقة باللاعبين البدلاء والناشئين للاستعداد للموسم الجديد.

وطلب كولر تقريراً من جهازه المعاون عن أداء لاعبى الفريق الذين يشاركون مع منتخبات بلادهم خلال فترة توقف الدورى الحالية، بسبب مباريات الأجندة الدولية.