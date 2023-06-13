شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يستقبل رئيس وزراء العراق بقصر الاتحادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، "محمد شياع السوداني"، رئيس وزراء العراق، الذي يزور مصر على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، يضم نائبي رئيس الوزراء وزيرَيْ الخارجية والتخطيط، ووزراء الإسكان والتجارة والكهرباء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، للمشاركة في أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة.

كما حضر اللقاء من الجانب المصري الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وكبار المسئولين المصريين.







































