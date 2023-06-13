شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى يطالب بمعاش للفلاحين والتأمين الصحى عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طلعت عبد القوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن هناك زيادة كبيرة في عدد السكان مقارنة بالأراضى والأفدنة الزراعية، حيث إن الفدان يقابله 11 مواطنا.

وأضاف خلال كلمته بجلسة لجنة الزراعة والأمن الغذائى بالحوار الوطني، حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون، أن الدولة المصرية تستورد 70‎%‎ من العدس 45‎%‎ من القمح، معقبًا:"شعرنا بذلك مع حدوث الأزمة الروسية الأوكرانية، واضطرت الدولة على الحصول على القمح من الفلاحين بأسعار مناسبة وهذا تحرك جيد، والهدف الخروج بمقترحات قابلة للتنفيذ".

وأوضح الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن دستور 2014 أكد في المادة 29 على خارطة الطريق في هذا القطاع، إعادة الاعتبار إلى الزراعة كمقوم أساسي للاقتصاد الوطني، بجانب حماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها ، وتحولت مؤخرا لأحد الجرائم المخلة للشرف، مع الحفاظ التزام الدولة بتنمية الرقعة الزراعية، مشددًا على أن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة غير مسبوقة فى العالم، حيث تشمل 58 مليون مواطن في ريف مصر.

وأشار إلى أن دستور 2014 أكد ضرورة توفير مستلزمات الانتاج الزراعي والحيواني ، بهدف حماية الفلاح، وهذا التزام دستوري يحمي الفلاح من السوق السوداء، بجانب شراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح جيد للفلاح، مضيفا:" مصر دولة زراعية صناعية ولكنها في الأصل زراعية، ونطالب بمعاش الفلاح ويؤمن عليه صحيا".