شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: 370 مشروعا فى البحيرة باستثمارات 6.9 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، زيارة إلى ديوان عام محافظة البحيرة، اليوم حيث كانت فى استقباله الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة والقيادات التنفيذية بالمحافظة وذلك لمتابعة عدد من المشروعات الاستثمارية والتنموية الجارية على أرض المحافظة ومتابعة مطالب الموطنين لتوفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة لهم، وتأتى الزيارة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالمتابعة الميدانية لكافة المحافظات.

وفى مستهل الزيارة عقد اللواء هشام آمنة، اجتماعاً مع الدكتورة نهال بلبع والقيادات التنفيذية بالمحافظة حيث تابع آخر مستجدات معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة خلال العام المالى 2022/ 2023 على مستوى برامج التنمية المحلية، والتى بلغ عدد المشروعات التنموية بالمحافظة 370 مشروعًا، بقيمة الاستثمارات تبلغ 6.9 مليار جنيه، بنسبة زيادة 13، 9% عن خطة عام 21/2022، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، وعلى رأسها المشروعات التى يتم تنفيذها تطوير ورصف الطرق والميادين والشوارع بالمحافظة وكذا تنفيذ بعض مشروعات الكبارى والكهرباء والأمن والإطفاء وتحسين البيئة للانتهاء منها فى التوقيتات الزمنية المحددة لدعم احتياجات أحياء المحافظة المختلفة والمساهمة فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، كما تم استعراض أهم ملامح الخطة الاستثمارية لمحافظة البحيرة فى العام المالى القادم 2023-2024.

وأكد اللواء هشام آمنة على أهمية استمرار المتابعة المستمرة للمشروعات الجارية لسرعة الانتهاء منها خاصة مع اقتراب نهاية العام المالى الحالى لدخولها الخدمة أمام المواطنين وتحقيق طفرة فى مستوى معيشتهم والخدمات التى يحصلون عليها من الادارة المحلية.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، أن معدلات تنفيذ المشروعات التنموية على أرض المحافظة تسير بخطى ثابتة خاصة بالقطاعات التى تمس الحياة اليومية للمواطنين، والتى من شأنها تحقق تنمية مستدامة، وقالت بلبع إلى أن هناك فرق ميدانية ولجان عمل تتابع على أرض الواقع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية الجارية؛ لضمان الإسراع بمعدلات التنفيذ وفقاً للجداول الزمنية المحددة، بما يسهم فى تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم ودعم مشروعات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية، مثمنه الدعم والجهود الكبيرة التى توليها وزارة التنمية المحلية لدعم محافظات الجمهورية وتنميتها وعلى رأسها محافظة البحيرة والعمل على توفير كافة احتياجات ومتطلبات المواطنين.

كما تابع وزير التنمية المحلية، مع الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والقيادات التنفيذية بالمحافظة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة" حيث تشهد المحافظة تنفيذ حوالى 8868 مشروع فى شتى القطاعات بـ 6 مراكز بالمرحلة الأولى ( دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادى النطرون ) بإجمالى 42 قرية رئيسية و238 وحدة قروية و3967 تابع، بلغت المساحة المستهدفة 4569 كم ويستفيد منها 3.5 مليون نسمة.

وأكد اللواء هشام آمنة على أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للارتقاء بالمستوى الإقتصادى والإجتماعى والبيئى للقرى الأكثر إحتياجاً وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية، بالإضافة إلى توفير كافة المقومات والخدمات والاحتياجات لمواطنى تلك القرى وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم.

وحرص وزير التنمية المحلية خلال لقائه مع قيادات المحافظات على متابعة مبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية "100 مليون شجرة" والتى تستهدف مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وتحقيق الإستفادة الإقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وطبقا للبروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإنتاج الحربى فقد تم توفير 300 ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة ويتم تسليمها للوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة على مراحل لزراعتهما بالشوارع والطرق والميادين والقرى والمصالح الحكومية والخدمية.

وقالت نائبة المحافظ أنه يتم توزيع الأشجار على النحو التالى ( 34850 شجرة بدمنهور - 40000 شجرة بكفر الدوار - 34300 شجرة بحوش عيسى - 12200 شجرة بالرحمانية - 23400 شجرة بابوحمص - 22900 شجرة بايتاى البارود - 22400 بالدلنجات - 23300 بكوم حمادة - 12050 ببدر - 12300 بالمحمودية - 22000 ابو المطامير - 12000 بادكو - 12000 برشيد - 16600 بشبراخيت)

وأشارت الدكتورة نهال بلبع إلى أهمية المبادرة ودورها فى نشر الوعى البيئى وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية من خلال تغيير السلوكيات وحث المواطنين على المشاركة فى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

كما اطمأن وزير التنمية المحلية، على متابعة معدلات تنفيذ الموجة الـ21 لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة والأراضى الزراعية على أرض محافظة البحيرة والتى إنطلقت يوم 29 أبريل الماضى وتستمر حتى 14 شهر يوليو القادم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضى الزراعية وعدم السماح بالتعدى عليها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد الأراضى.

حيث أكد اللواء هشام آمنة على عدم التهاون فى إزالة أية تعديات على أراضى وأملاك الدولة والبناء على الأراضى الزراعية للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وشدد " آمنة " على التصدى لأى حالات جديدة وإزالتها فى المهد بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون وتحرير محاضر ضد المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية، ورصد الأجهزة التنفيذية لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدٍ جديدة عبر منظومة المتغيرات المكانية والتعامل الفورى معها.

وأوضحت الدكتورة نهال بلبع، أن المحافظة نجحت منذ بدء تنفيذ الموجة 21 وحتى الآن فى استرداد ١٨٢ ألف متر مربع بعد إزالة 492 حالة مبانى مخالفة على أراضى الدولة، وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون، مؤكده على استمرار الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بكل حسم، ضمن حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ 21.