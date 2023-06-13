شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى ضعف إقبال المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن ضعف إقبال المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، تواصل المركز مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لضعف إقبال المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وشددت الهيئة على نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل في تقديم خدمة صحية متطورة وقائمة على نظم عالمية، حيث تم تقديم ما يزيد عن 22 مليون خدمة طبية وعلاجية حتى الآن للمنتفعين بالمنظومة بمحافظات ( بورسعيد – الإسماعيلية – الأقصر – جنوب سيناء) بجودة عالية، مُشيرةً إلى أن هناك إقبال كبير من المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث انضم أكثر من 80% من سكان محافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء للمنظومة بهدف الاستفادة من خدماتها الطبية والعلاجية.

وفي سياق متصل، يتم اتخاذ الاستعدادات النهائية لإطلاق التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظتي أسوان والسويس، في إطار استكمال المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة، لتشمل المرحلة 6 محافظات وهم (بورسعيد – الأقصر – الإسماعيلية - جنوب سيناء – أسوان – السويس)، ويستمر التطبيق المرحلي للمنظومة، لتشمل التغطية الصحية الشاملة لكافة محافظات الجمهورية، والقرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا بحلول 2030.