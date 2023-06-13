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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، محمد شياع السودانى، رئيس وزراء العراق، الذى يزور مصر على رأس وفد حكومى رفيع المستوى، يضم نائبى رئيس الوزراء وزيرَى الخارجية والتخطيط، ووزراء الإسكان والتجارة والكهرباء، ومحافظ البنك المركزى العراقى، للمشاركة فى أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة. كما حضر اللقاء من الجانب المصرى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وكبار المسئولين المصريين.
استقبل الرئيس السيسى بقصر الاتحادية محمد شياع السودانى رئيس وزراء العراق
رئيس وزراء العراق يزور مصر على رأس وفد حكومى رفيع المستوى
أكد الرئيس خلال اللقاء دعم مصر الثابت والراسخ لأمن واستقرار العراق الشقيق
أشار الرئيس إلى أهمية الحرص على تعزيز وتنويع أطر التعاون الثنائى المتبادل
أشاد رئيس الوزراء العراقى بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التى تجمع بين البلدين
أكد حرص العراق على تعزيز آليات التعاون الثنائى الراسخة مع مصر
تناول اللقاء التباحث بشأن سبل الارتقاء بأطر التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين
تبادل وجهات النظر حول القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك
تأكيد الحرص على تعزيز العمل العربى المشترك بما يسهم فى التصدى للتحديات المتعددة
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