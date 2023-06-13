الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق.. إنفوجراف

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، محمد شياع السودانى، رئيس وزراء العراق، الذى يزور مصر على رأس وفد حكومى رفيع المستوى، يضم نائبى رئيس الوزراء وزيرَى الخارجية والتخطيط، ووزراء الإسكان والتجارة والكهرباء، ومحافظ البنك المركزى العراقى، للمشاركة فى أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة. كما حضر اللقاء من الجانب المصرى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وكبار المسئولين المصريين.