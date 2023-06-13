شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام الخميس.. و240 درجة الحد الأدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر أنه من المقرر اعتماد تنسيق الثانوى العام بمحافظة القاهرة من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الخميس القادم، لتحديد الحد الأدنى لدرجات القبول للناجحين بالشهادة الإعدادية، بمدارس الثانوى العام على مستوى المحافظة.

وأضاف المصدر لـ الخليج 365، أنه من المتوقع أن يعلن الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي 2023 /2024، ليكون الحد الأدنى للقبول هو 240 درجة، ثم يخفض على حسب كثافة المدارس وإعداد الطلبة المتقدمين لمدارس الثانوى العام.

يذكر أن تنسيق الثانوى العام كان العام الماضى بحد أدنى 220 درجة، حيث خفضه المحافظ من 222 درجة الي 220 درجة والقبول بفصول الخدمات اقل من الثانوي العام 40 درجة.

واعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 88%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 97.1%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 84.9% ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 74.3%.

وأكد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم، أن هناك 159 طالبا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية، مشيرا إلى أن إدارة شبرا التعليمية حققت المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح 98.15%، تليها إدارة القاهرة الجديدة التعليمية بنسبة نجاح بلغت 96.72% وحصلت إدارة حلوان التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت 96.24%.

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة، عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.