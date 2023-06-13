شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: عدم الحركة يزيد من نسبة الإصابة بسرطان الثدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن عدم الحركة يزيد من نسبة الإصابة بسرطان الثدى، وشددت وزارة الصحة على أهمية ممارسة الرياضة بانتظام.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: يمكنك الكشف المبكر والمتابعة والعلاج بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة.

ولفتت وزارة الصحة والسكان إلى أن المبادرة تستهدف السيدات بداية من 18 عامًا، وتتضمن الكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى السمنة أو زيادة الوزن)، إلى جانب التوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة للتوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد مرسي المدير التنفيذي للمبادرة، إلى اكتشاف 18 ألفًا و954 حالة مصابة بسرطان الثدي، وإجراء 292 ألفًا و786 أشعة ماموجرام، منذ إطلاق المبادرة، إلى جانب سحب 28 ألفًا و859 عينة أورام لتحليلها، وتقديم العلاج «مجانا» للحالات التي تأكدت إصابتها.

وقال إنه يجري متابعة علاج السيدات المصابات سواء الخاضعات للتأمين الصحي، أو منظومة العلاج على نفقة الدولة، مضيفا أنه في إطار الحرص على رفع كفاءة مقدمي الخدمة؛ تم تقديم 24 ألفًا و208 من البرامج التدريبية للفرق الطبية شملت الأطباء والتمريض وفنيي الأشعة، بالإضافة إلى توفير البرامج التدريبية لمدخلي البيانات والإداريين وإعادة تلك البرامج التدريبية لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمة الطبية.