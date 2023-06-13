شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد قطارات السكة الحديد الإضافية خلال عيد الأضحى.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشغل السكة الحديد، خلال عيد الأضحى المبارك، قطارات إضافية لاستيعاب الكثافات على حجز القطارات وتسهيل الوصول للجمهور، وذلك بداية من 22 يونيو، وينشر الخليج 365 مواعيد القطارات الإضافية المقرر تشغيلها.

أولًا- تشغيل قطاري تالجو 2041 - 2040 بين القاهرة الأقصر وبالعكس

إعتباراً من يوم 22 يونيو 2023 تشغيل قطار خاص تالجو رقم 2040 من القاهرة إلي الاقصر حتى يوم 7 يوليو 2023 يقوم من القاهرة الساعة 8:40 مساءا يصل الاقصر الساعة 5:10 صباحًا.

إعتباراً من يوم 23 يونيو 2023 يتم تشغيل قطار خاص تالجو رقم 2041 من الاقصر إلي القاهرة حتى يوم 8 يوليو 2023 يقوم من الاقصر الساعة 8:30 صباحًا يصل القاهرة الساعة 5:25 مساء.

ثانيا- تشغيل قطاري 1940- 1941 مكيف VIP بين القاهرة - أسوان وبالعكس

إعتبارا من يوم 22 يونيو 2023 يتم تشغيل قطار خاص مكيف رقم 1940 من القاهرة إلي أسوان حتى يوم 7 يوليو 2023 يقوم من القاهرة الساعة 9:50 مساءا يصل أسوان الساعة 10:30 صباحًا .

إعتباراً من يوم 23 يونيو 2023 تشغيل قطار خاص رقم 1941 من أسوان إلى القاهرة حتى يوم 8 يوليو 2023 يقوم من أسوان الساعة 10:30 مساءا يصل القاهرة الساعة 11:15 صباحًا.

ثالثا- تشغيل قطاري 1943-1942 روسي ثالثة مكيفة بين القاهرة - أسوان وبالعكس

إعتباراً مـن يــوم 22 يونيو 2023 تشغيل قطار روسي ثالثة مكيفة رقم 1942من القاهرة إلي أسوان حتى يوم 7 يوليو 2023 يقوم من القاهرة الساعة 10:40مساءا يصل أسوان الساعة 11:50 صباحًا.

إعتباراً من يوم 23 يونيو 2023 تشغيل قطار روسي ثالثة مكيفة رقم 1943 من أسوان إلي القاهرة حتى يوم 8 يوليو 2023 يقوم من أسوان الساعة 3:00 عصرًا يصل القاهرة الساعة 3:40 صباحًا.

رابعًا: تشغيل قطاري 1944 - 1945 روسي ثالثة مكيفة بين الاسكندرية - أسوان

تشغيل قطار روسي ثالثة مكيفة رقم 1944 الإسكندرية - أسوان يوم 25 يونيو 2023 فقط يقوم من الإسكندرية الساعة 5:10 عصرًا يصل أسوان الساعة 9:05 صباحًا.

تشغيل قطار روسي ثالثة مكيفة رقم 1945 أسوان - الإسكندرية يوم 2 يوليو 2023 فقط يقوم من أسوان الساعة 9:30 مساءا يصل الإسكندرية الساعة 1:15 ظهرًا.

خامسًا : تشغيل قطاري 1946- 1947 مكيف VIP بين القاهرة - أسوان

تشغيل قطار خاص مكيف VIP رقم 1946 القاهرة - أسوان يوم 26 يونيو 2023 فقط يقوم من القاهرة الساعة 5:00 عصرًا يصل أسوان الساعة 5:15 صباحًا.

تشغيل قطار خاص مكيف VIP رقم 1947 أسوان - القاهرة يوم 1 يوليو 2023 فقط يقوم من أسوان الساعة 12:50 صباحًا يصل القاهرة الساعة 3:00 عصرًا.

سادسًا: تشغيل قطارين روسي ثالثه تهوية ديناميكية إضافية من القاهرة - أسوان وبالعكس

تشغيل قطاري 2202 - 2203 بين القاهرة - أسوان وبالعكس

تشغيل قطار 2202 من القاهرة إلي أسوان من ليلة 22 و23 يونيو 2023 حتى ليلة 7 و8 يوليو 2023

يقوم من القاهرة الساعة 12:45 صباحًا يصل أسوان الساعة 1:45 مساءًا.

تشغيل قطار 2203 من أسوان إلى القاهرة من يوم 23 يونيو 2023 حتى يوم 8 يوليو 2023 يقوم من أسوان الساعة 7:35 مساءًا يصل القاهرة الساعة 7:55 صباحًا.

تشغيل قطاري 2204 - 2205 بين القاهرة - أسوان وبالعكس

تشغيل قطار 2204 من القاهرة إلي أسوان من يوم 22 يونيو 2023 حتى يوم 7 يوليو 2023 يقوم من القاهرة الساعة 10:20 صباحًا يصل أسوان الساعة 11:05 مساءًا.

تشغيل قطار 2205 من أسوان إلي القاهرة من يوم 23 يونيو 2023 حتى يوم 8 يوليو 2023 يقوم من أسوان الساعة 10:15 صباحًا يصل القاهرة الساعة 10:40 مساءا.

سابعًا- تشغيل قطاري روسي ثالثة تهوية 2243 - 2242 للإتحاد النوعي من القاهرة إلى أسوان وبالعكس

يقوم قطار 2242 من القاهرة الساعة 6:10 مساءا يوم 26 يونيو 2023 فقط يصل أسوان الساعة 7:25 صباحًا.

العودة بقطار 2243 يقوم من اسوان الساعة 6:20 مساءا يوم 7 يوليو 2023 فقط إلى القاهرة يصلها الساعة 7:15 صباحًا.

ثامنًا- تشغيل قطاري روسي ثالثة تهوية 2245 - 2244 للأندية النوبية من الإسكندرية إلي أسوان

يقوم قطار 2244 من الإسكندرية الساعة 5:40 مساءا يوم 26 يونيو 2023 فقط يصل أسوان الساعة 10:20 صباحًا.

العودة بقطار 2245 يقوم من اسوان الساعة 9:45 مساءا يوم 7 يوليو 2023 فقط إلى الإسكندرية يصلها الساعة 2:05 ظهرًا.

تاسعًا- تشغيل قطارات تحيا مصر 2247 - 2246 / 2249 - 2248 للنادي النوبي الرياضي من القاهرة

يقوم قطار 2246 من القاهرة الساعة 6:30 مساءا يوم 26 يونيو 2023 فقط لأسوان يصلها الساعة 7:40 صباحًا

العودة بقطار2247 يقوم من اسوان الساعة 6:20 مساءا يوم 26 يونيو 2023 فقط إلى القاهرة يصلها الساعة 7:35 صباحًا

يقوم قطار 2248 من القاهرة الساعة 3:00 عصرًا يوم 26 يونيو 2023 فقط يصل أسوان الساعة 4:25 صباحًا

العودة بقطار 2249 يقوم من أسوان الساعة 5:40 مساءا يوم 26 يونيو 2023 فقط إلي القاهرة يصلها الساعة 7:00 صباحًا

عاشرًا- تشغيل قطاري بعربات تحيا مصر 2251 - 2250 لنادي الجعافرة الرياضي من الإسكندرية إلى أسوان وبالعكس

يقوم قطار 2250 من الإسكندرية الساعة 7:50 مساءا يوم 26 يوليو 2023 فقط يصل أسوان الساعة 13:20 مساءا

العودة بقطار 2251 يقوم من اسوان الساعة 6:30 مساءا يوم 6 يوليو فقط إلى الإسكندرية يصلها الساعة 11:50 صباحًا

الحادي عشر- تشغيل قطار بعربات تحيا مصر 2253 - 2252 لنادي ابو الريش من الاسكندرية الى اسوان

يقوم قطار 2252 من الإسكندرية الساعة 12:20 صباحًا يوم 26 يونيو 2023 فقط يصل أسوان الساعة 5:00 صباحًا

العودة بقطار 2253 يقوم من اسوان الساعة 1:20 ظهرًا يوم 6 يوليو 2023 فقط إلى الإسكندرية يصلها الساعة 06:10 صباحًا.