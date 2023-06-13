شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من سحب رعدية بالسواحل والوجه البحرى وفرص سقوط أمطار بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الفرصة قائمة لسقوط الأمطار على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناه وخليج السويس وسيناء.

ومع تقدم ساعات النهار تتغير الأجواء لتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال ووسط الصعيد والصحراء الغربية وخليج السويس ومحافظة البحر الأحمر، قد تصل إلى حد العاصفة على المناطق سالفة الذكر، وتؤدى إلى تدهور فى مستوى الرؤية الأفقية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.

وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس، وطوله: 92 يوم و 17 ساعة و 13 دقيقة.

وبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان (23.5) درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفي.

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف".